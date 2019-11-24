В Беларусь идут морозы до минус 10 градусов

Источник материала: Ежедневник



фото: yandex.com

Температура воздуха по востоку Беларуси во вторник, 26 ноября, опустится до минус 10.

Об этом сообщае т БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Во вторник, 26 ноября, погода будет облачной, с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Ночная температура по стране будет колебаться в диапазоне от 0 до 6 градусов. По востоку ожидается 7-10 градусов мороза.

Днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 3 градусов.