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В Беларусь идут морозы до минус 10 градусов

25.11.2019 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларусь идут морозы до минус 10 градусов

фото: yandex.com

Температура воздуха по востоку Беларуси во вторник, 26 ноября, опустится до минус 10.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Во вторник, 26 ноября, погода будет облачной, с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Ночная температура по стране будет колебаться в диапазоне от 0 до 6 градусов. По востоку ожидается 7-10 градусов мороза.

Днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

 
 
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Температура воздуха по востоку Беларуси во вторник, 26 ноября, опустится до минус 10.
 
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