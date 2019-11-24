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В Беларусь идут морозы до минус 10 градусов
25.11.2019 11:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.com
Температура воздуха по востоку Беларуси во вторник, 26 ноября, опустится до минус 10.
Об этом сообщае
Во вторник, 26 ноября, погода будет облачной, с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.
Ночная температура по стране будет колебаться в диапазоне от 0 до 6 градусов. По востоку ожидается 7-10 градусов мороза.
Днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 3 градусов.
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Температура воздуха по востоку Беларуси во вторник, 26 ноября, опустится до минус 10.
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