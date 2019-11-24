ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei в России начнет продавать смартфоны без сервисов Google. А что в Беларуси?

25.11.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники заявило, что компания Huawei введет в продажу в России флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro — в них не будет сервисов Google.


Фото: 9to5google

По информации издания, запуск аппаратов произойдет уже 25 ноября, смартфоны якобы оценили в 40−50 тысяч российских рублей (630−785 долларов). Комментариев российского представительства Huawei по этому поводу пока не поступало, но на официальном сайте компании появились страницы с описанием смартфонов (правда, пока без цен).

Журналист 42.TUT.BY связался с белорусским офисом Huawei и попросил уточнить, есть ли подобные планы в отношении нашей страны. Как отметили в компании, «о запуске устройства в Беларуси комментариев пока нет»

Напомним: 19 сентября Huawei представила флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Эти гаджеты стали первыми устройствами компании на базе Android без сервисов Google из-за санкций США. Долгое время устройства продавались только в Китае, но недавно появились и в Испании (также без Google-сервисов). Интересно, что там Mate 30 Pro предлагается по более высокой цене — 1099 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России смартфоны якобы оценили в 40−50 тысяч российских рублей (630−785 долларов).
 
Новости дня
Новости разные
 
Самодельный трактор перевернулся в Гродненском районе: водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика