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Самодельный трактор перевернулся в Гродненском районе: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Самодельный трактор опрокинулся в кювет под Гродно, водитель умер в больнице.
Как
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где на следующий день умер.
Известно, что водительского удостоверения соответствующей категории мужчина не имел, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
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Водительского удостоверения соответствующей категории мужчина не имел, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
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