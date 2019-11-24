Самодельный трактор перевернулся в Гродненском районе: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Самодельный трактор опрокинулся в кювет под Гродно, водитель умер в больнице.





Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 23 ноября, около 14.10, в деревне Рынковцы. Установлено, что 34-летний местный житель двигался на самодельном тракторе с прицепом, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где на следующий день умер.





Известно, что водительского удостоверения соответствующей категории мужчина не имел, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.