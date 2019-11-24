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Самодельный трактор перевернулся в Гродненском районе: водитель погиб

25.11.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самодельный трактор опрокинулся в кювет под Гродно, водитель умер в больнице.


Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла 23 ноября, около 14.10, в деревне Рынковцы. Установлено, что 34-летний местный житель двигался на самодельном тракторе с прицепом, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где на следующий день умер.


Известно, что водительского удостоверения соответствующей категории мужчина не имел, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Водительского удостоверения соответствующей категории мужчина не имел, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.
 
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