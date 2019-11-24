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«Седая ночь» в караоке и посты любви в соцсетях. Как брестское «Динамо» праздновало чемпионство
Источник материала: Tut.by
Вечером 24 ноября футболисты брестского «Динамо» принимали поздравления с чемпионством. Игрокам
Алексей Хобленко — автор золотого гола брестского «Динамо». Единственного гола в матче с «Витебском», который позволил Бресту за тур до завершения первенства страны оформить чемпионство.
Максим Витус с прекрасной спутницей — женой Сашей Сокол, бывшей футболисткой и победительницей конкурсов красоты. Пара танцует под песню Mr. Credo «Медляк», которую исполнила группа ребят в караоке.
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