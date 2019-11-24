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«Седая ночь» в караоке и посты любви в соцсетях. Как брестское «Динамо» праздновало чемпионство

25.11.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 24 ноября футболисты брестского «Динамо» принимали поздравления с чемпионством. Игрокам выразили комплименты президент страны Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, Диего Марадона, блогер «КраСава», звезды украинского футбола и, конечно, любимые женщины. SPORT.TUT.BY рассказывает, что футболисты и их жены уже успели опубликовать в Instagram.

Алексей Хобленко — автор золотого гола брестского «Динамо». Единственного гола в матче с «Витебском», который позволил Бресту за тур до завершения первенства страны оформить чемпионство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lesha (@khoblenko) 24 Ноя 2019 в 9:14 PST

Максим Витус с прекрасной спутницей — женой Сашей Сокол, бывшей футболисткой и победительницей конкурсов красоты. Пара танцует под песню Mr. Credo «Медляк», которую исполнила группа ребят в караоке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ⋆❤️

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Игроков поздравили президент страны Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, Диего Марадона, блогер «КраСава», звезды украинского футбола и, конечно, любимые...
 
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