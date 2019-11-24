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Ирина Слуцкая - на льду «Минск-Арены». Всемирно известная фигуристка выступит на новогоднем шоу
Источник материала: Tut.by
Шоу «Бременские музыканты на льду», которое приурочено к 40-летию легендарного мультфильма,
Ирина Слуцкая — прославленная фигуристка-одиночница, телеведущая и актриса, обладатель множества спортивных достижений в фигурном катании, включая две Олимпийские медали, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при.
Напомним, что на шоу «Бременские музыканты на льду» прозвучат песни, озвученные голосами Димы Билана и Александра Реввы. А современную аранжировку песням придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 — композитор Эдвин Мартон.
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Шоу «Бременские музыканты на льду», которое приурочено к 40-летию легендарного мультфильма, состоится 25 декабря в «Минск-Арене». Организаторы сообщили, что в роли...
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