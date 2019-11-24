Ирина Слуцкая - на льду «Минск-Арены». Всемирно известная фигуристка выступит на новогоднем шоу

Источник материала: Tut.by

Шоу «Бременские музыканты на льду», которое приурочено к 40-летию легендарного мультфильма, состоится 25 декабря в «Минск-Арене» . Организаторы сообщили, что в роли Атаманши выступит двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и Заслуженный мастер спорта России — Ирина Слуцкая.



Фото предоставлено организаторами

Ирина Слуцкая — прославленная фигуристка-одиночница, телеведущая и актриса, обладатель множества спортивных достижений в фигурном катании, включая две Олимпийские медали, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при.

Напомним, что на шоу «Бременские музыканты на льду» прозвучат песни, озвученные голосами Димы Билана и Александра Реввы. А современную аранжировку песням придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 — композитор Эдвин Мартон.

Когда: 25 декабря, 15.00 Где: «Минск-Арена» Сколько: 18−45 рублей. Детям до 5 лет — бесплатно КУПИТЬ БИЛЕТ

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