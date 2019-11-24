ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

На этой неделе завершится отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве в соединения и воинские части Вооруженных Сил и другие войска. Сегодня ранним утром в военном комиссариате Вороновского района торжественно проводили еще 16 ребят.


Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев


Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

— Защита своей страны, своего дома — одна из важнейших задач каждого мужчины. Уверены, что вы, ребята, продолжите славные традиции своих предшественников и с честью и достоинством исполните свой конституционный долг,— поприветствовал новобранцев военный комиссар подполковник Александр Гайжевский.


Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

— Помните, парни, в армии главное — взаимовыручка и поддержка друга, — напутствовал активист общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Олег Клименков. — Ваши родные будут ждать вашего возвращения и любой весточки.


Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

Едем служить на Фолюш, — спешно, но без лишней тревоги сообщили корреспонденту парни. Так называют военный городок Гродненского гарнизона, в котором ныне дислоцируется 6‑я гвардейская отдельная механизированная бригада.


Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

— Думаю, время пролетит быстро, — обнимая и успокаивая встревоженную маму, говорит Дмитрий Щигло. — Служить в Вооруженных Силах — мой осознанный выбор, потом хочу остаться по контракту. Родные поддерживают мою инициативу и положительно относятся к тому, что я иду в армию. Трудности меня не пугают — физически я подготовлен. Несколько лет занимался профессиональным спортом. Недавно получил мастера спорта по академической гребле.


Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев
Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

Родители, родственники, друзья, любимые девушки… Все стараются покрепче обнять, подбодрить. Следующий раз они увидятся уже через месяц, во время церемонии принятия военной присяги.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе завершится отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве в соединения и воинские части Вооруженных Сил и другие войска. Сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Слуцкая - на льду «Минск-Арены». Всемирно известная фигуристка выступит на новогоднем шоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика