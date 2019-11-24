Будь лучшим солдатом, сынок! В военном комиссариате Вороновского района торжественно провожали новобранцев

Источник материала: Вороновская газета





На этой неделе завершится отправка призывников на срочную военную службу, службу в резерве в соединения и воинские части Вооруженных Сил и другие войска. Сегодня ранним утром в военном комиссариате Вороновского района торжественно проводили еще 16 ребят.













— Защита своей страны, своего дома — одна из важнейших задач каждого мужчины. Уверены, что вы, ребята, продолжите славные традиции своих предшественников и с честью и достоинством исполните свой конституционный долг,— поприветствовал новобранцев военный комиссар подполковник Александр Гайжевский.







— Помните, парни, в армии главное — взаимовыручка и поддержка друга, — напутствовал активист общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Олег Клименков. — Ваши родные будут ждать вашего возвращения и любой весточки.







— Едем служить на Фолюш, — спешно, но без лишней тревоги сообщили корреспонденту парни. Так называют военный городок Гродненского гарнизона, в котором ныне дислоцируется 6‑я гвардейская отдельная механизированная бригада.







— Думаю, время пролетит быстро, — обнимая и успокаивая встревоженную маму, говорит Дмитрий Щигло. — Служить в Вооруженных Силах — мой осознанный выбор, потом хочу остаться по контракту. Родные поддерживают мою инициативу и положительно относятся к тому, что я иду в армию. Трудности меня не пугают — физически я подготовлен. Несколько лет занимался профессиональным спортом. Недавно получил мастера спорта по академической гребле.















Родители, родственники, друзья, любимые девушки… Все стараются покрепче обнять, подбодрить. Следующий раз они увидятся уже через месяц, во время церемонии принятия военной присяги.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.