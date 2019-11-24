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Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заявил, что Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры. «Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры — это долгий путь, компромиссы, — отметил глава государства. — Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует».

ЛУКАШЕНКО ПРИГЛАШАЕТ ШВЕДСКИЕ И ФИНСКИЕ КОМПАНИИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр...
 
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