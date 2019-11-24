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В Беларуси утвержден национальный эталон в области радиационной безопасности

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси утвержден национальный эталон в области радиационной безопасности

В Беларуси утвержден национальный эталон единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения. Он стал 60-м в эталонной базе страны, сообщили БЕЛТА. в Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ).

Новый эталон предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера данных единиц рабочим средствам измерений, применяемым в области радиационной безопасности, радиационной медицины, атомной энергетики, в различных отраслях машиностроения и приборостроения. Кроме того, он необходим для калибровки и поверки дозиметров и источников бета-излучения.
 
Основные потребители услуг — предприятия Минэнерго, Минздрава, Минпрома, Минлесхоза, МЧС и Минприроды. Особенно актуален эталон для энергетиков в свете предстоящего ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. «Мониторинг полей бета-излучения в процессе эксплуатации АЭС требуется для объективной оценки безопасности работы персонала и при применении технологий, связанных с использованием источников бета-излучения», — отметили в институте.

Ядерные технологии активно внедряются и в таких направлениях, как стерилизация промышленной и сельскохозяйственной продукции, получение новых свойств материалов, диагностика и лечение заболеваний. Это стимулирует развитие измерительной базы в области радиационной защиты.

 
Эталон состоит из комплекса средств измерений и вспомогательного оборудования. Основой его являются автоматизированная экстраполяционная ионизационная камера, стенд для позиционирования бета-источников и камеры. Оборудование изготовлено отечественным производителем дозиметрического оборудования «Атомтех».

Эталон разработан специалистами БелГИМ в рамках государственной научно-технической программы «Эталоны Беларуси» на 2016 — 2020 годы. До этого в республике отсутствовали методы и средства передачи единиц величин в области измерений дозиметрических характеристик бета-излучения.

«Таким образом, в стране создается общепринятая в мире система метрологического обеспечения средств измерений индивидуальных дозиметров бета-излучения и дозиметров бета-излучения для контроля безопасности персонала и состояния окружающей среды, соответствующая требованиям международных стандартов», — рассказали в институте.

Всего в Беларуси действует 60 национальных эталонов. В базе данных Международного бюро мер и весов опубликовано 248 позиций о наилучших измерительных возможностях нашей страны.

 
 
 
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В Беларуси утвержден национальный эталон единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения. Он стал 60-м в эталонной базе страны,...
 
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