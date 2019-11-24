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У случчан 5 дипломов Международного фестиваля искусств «#BYFEST – 2019»

25.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

У случчан 5 дипломов Международного фестиваля искусств «#BYFEST – 2019»

Учащиеся образцовой театральной студии «Синтез» Слуцкого центра детского творчества, которой руководит Валентина Николаевна Мельчакова, стали призерами IV Международного фестиваля искусств «#BYFEST – 2019».

У случчан 5 дипломов Международного фестиваля искусств «#BYFEST – 2019»

У Кирилла Кучинского и Ульяны Палазник дипломы лауреатов I степени.

Ксении Масюк стала обладательницей диплома лауреата II степени, а Константин Кравченя и Лия Третьякова — дипломов лауреатов III степени.

МЛЫН.BY

 
 
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Учащиеся образцовой театральной студии «Синтез» Слуцкого центра детского творчества, которой руководит Валентина Николаевна Мельчакова, стали призерами IV...
 
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