Действительно ли Белпочта разыгрывает мобильный телефон

Источник материала: Слуцк Город





На мобильный телефон случчанки пришло сообщение от имени «Белпочта» с предложением выиграть Samsung Galaxy S10. Опасаясь, что это очередные уловки мошенников, она прислала нам скриншоты игры, с целью предупредить других людей. Специалист РУП «Белпочта» рассказала SlutskGorod, что это за акция.

В воскресенье, около 22.00, Ольге на мобильный телефон пришло сообщение с поздравлениями от «Белпочта», где в качестве благодарности за преданность предлагали воспользоваться уникальным шансом и выиграть Samsung Galaxy S10.

Эксперимента ради случчанка прошла несколько предложенных этапов до момента, где следовало подтвердить свои личные данные и уплатить всего 5 рублей за доставку выигрыша. Организаторы «акции» обещали в течении 5-7 дней прислать телефон счастливчику.









Открыть конверт с подарком удалось только с 3-ей попытки. Всякий раз после неудачного нажатия выплывало окно с предложением, попробовать ещё раз, ведь шанс на выигрыш ещё есть. И свершилось чудо!





Как выяснилось, и акция нравилась аж 4821 пользователю, да и комментарии под «уникальной игрой» были такие же замечательные. Люди делились радостью от выигрыша, кто-то рассказывал, что в прошлом году упустили подобный шанс, предположив, что это розыгрыш. Были и те, кто просил дать ещё один шанс открыть чудесный конверт, но, видимо, каждому предоставляется лишь однажды ощутить радость от такого выигрыша.









Как пояснила Екатерина Фадеева, начальник коммерческого отдела Минского филиала РУП «Белпочта», о такой акции слышит впервые. По словам специалиста, данная игра является очередной атакой мошенников.

О том, как ещё можно стать жертвой мошенников через Интернет, мы писали ранее.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by