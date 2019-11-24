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Кто победил в районном конкурсе молодых педагогов

25.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В районном этапе областного фестиваля молодых педагогов «Призвание — педагог» участвовали 13 человек. Вот кого жюри выбрало победителями.

 

Кто победил в районном конкурсе молодых педагогов
Фото Михаила Левцова

 

Номинация «Иностранный язык»

 

1 место — Анна Кашко (средняя школа №2), Анастасия Книга (гимназия №1)

2 место — Павел Кириков (Маслаковская средняя школа)

3 место — Юлия Булахова (Добровский УПК ДС-СШ)

 

Номинация «Химия и биология»

 

1 место — Владислава Глушцова (средняя школа №4)

 

Номинация «Музыка, искусство, трудовое обучение, черчение, физкультура и допризывная подготовка»

 

3 место — Анна Леоненко (Горская средняя школа)

 

Номинация «Воспитатель дошкольного образования»

 

1 место — Яна Москалева (Ясли-сад №3)

2 место — Анна Рыженкова (Ясли-сад №2)

 

Смотрите также:

Фестиваль молодых педагогов в СШ №2 – Фоторепортаж


 
 
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  В районном этапе областного фестиваля молодых педагогов «Призвание — педагог» участвовали 13 человек. Вот кого жюри выбрало победителями.     Номинация...
 
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