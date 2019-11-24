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Кто победил в районном конкурсе молодых педагогов
25.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Номинация «Иностранный язык»
1 место — Анна Кашко (средняя школа №2), Анастасия Книга (гимназия №1)
2 место — Павел Кириков (Маслаковская средняя школа)
3 место — Юлия Булахова (Добровский УПК ДС-СШ)
Номинация «Химия и биология»
1 место — Владислава Глушцова (средняя школа №4)
Номинация «Музыка, искусство, трудовое обучение, черчение, физкультура и допризывная подготовка»
3 место — Анна Леоненко (Горская средняя школа)
Номинация «Воспитатель дошкольного образования»
1 место — Яна Москалева (Ясли-сад №3)
2 место — Анна Рыженкова (Ясли-сад №2)
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