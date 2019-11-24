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Итоги республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»

25.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Подведены итоги республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами».

В номинации: «Моя весна, моя Победа»

Дипломом I степени награжден коллектив учащихся объединения по интересам «Эдельвейс» государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» (руководитель, учитель биологии Авдеенко Людмила Валентиновна);

В номинации: «Злаки в Дизайне сада»

Дипломом I степени награждён коллектив учащихся объединения по интересам «Красота. Стиль. Здоровье» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района» (руководитель, педагог дополнительного образования Гармаза Инна Петровна).

По результатам республиканского этапа конкурса «Украсим Беларусь цветами»

В номинации: «Моя весна, моя Победа»

Дипломом учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения» награжден коллектив учащихся объединения по интересам «Эдельвейс» государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» (руководитель, учитель биологии Авдеенко Людмила Валентиновна);

В номинации: «Злаки в Дизайне сада»

Дипломом учреждения образования награждён коллектив учащихся объединения по интересам «Красота. Стиль. Здоровье» государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района» (руководитель, педагог дополнительного образования Гармаза Инна Петровна).


 
 
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Подведены итоги республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами».
 
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