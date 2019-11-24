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На пожаре в д. Огово Ивановского района погиб 84-летний пенсионер
25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24.11.2019 года в 18-09 в Ивановский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме, по адресу: д. Огово, ул. Шоссейная.
По прибытии к месту вызова обнаружено горение внутри дома, возможно нахождение человека.
Дом жилой, деревянный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. Хозяин 1935 г.р., пенсионер, проживал один.
Звеном газодымозащитной службы на полу в кухне обнаружен труп хозяина дома.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество.
Причина пожара устанавливается.
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24.11.2019 года в 18-09 в Ивановский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме, по адресу: д. Огово, ул. Шоссейная. По прибытии к месту вызова обнаружено горение...
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