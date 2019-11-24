|
В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина
25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24.11.2019 года в 06-19 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская.
По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого дома, кровля обрушилась, внутри возможно нахождение человека.
Дом жилой, одноэтажный, деревянный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. Хозяин - пенсионер 1951 г.р., проживал один.
Пожар локализован и ликвидирован.
Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24.11.2019 года в 06-19 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская. По прибытии к месту вызова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)