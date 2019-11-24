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В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24.11.2019 года в 06-19 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская.

В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

По прибытии к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого дома, кровля обрушилась, внутри возможно нахождение человека.

В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

Дом жилой, одноэтажный, деревянный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. Хозяин - пенсионер 1951 г.р., проживал один.

В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

Пожар локализован и ликвидирован.

В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения.

В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.

В агрогородке Богдановка Лунинецкого района на пожаре погиб мужчина

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  24.11.2019 года в 06-19 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская. По прибытии к месту вызова...
 
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