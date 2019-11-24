В Малорите вынесен приговор контрабандистам за пособничество и дачу взятки пограничникам

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно в суде Малоритского района рас­­смотрено уголовное дело по обвинению гражданина Украины и двух жителей деревни Радеж Малоритского района в пособничест­ве и даче взятки должностному лицу пограничной службы Республики Беларусь.





Как рассказала газете «Голас часу» помощник прокурора Малоритского района Ольга Бурштын, ещё в начале апреля 2019 года по просьбе гражданина Украины житель Радежа с другими заинтересованными лицами переместил ранее доставленные в наш райцентр два комплекта горизонтальных стабилизаторов планера вертолёта МИ-8 в пограничную полосу вблизи деревни Хмелище, чтобы затем незаконно переправить их через государственную границу на украинскую сторону. Но пограничный наряд, находившийся в том районе местности, спутал контрабандистам все планы, и они решили повременить с переброской груза, спрятав его в тайнике в лесном массиве непосредственно вблизи государственной границы.

Буквально через месяц при проведении поисковых мероприятий тайник был обнаружен сотрудниками органов пограничной службы и таможенных органов Бе­ла­руси.

Узнав о том, что груз найден, житель Радежа совместно со своим односельчанином, действуя в интересах гражданина Украины, предложил через посредника взятку должностным лицам пограничной службы за содействие в извлечении спрятанных вертолётных стабилизаторов из места хранения и доставке их к государственной границе для последующей передачи на украинскую сторону. Вовлечённым в эту преступную схему военнослужащим было обещано 200 долларов США, а также в случае принятия ими с территории Украины и доставки вглубь Беларуси одного аналогичного комплекта стабилизаторов предлагалось ещё 100 долларов.

В свою очередь сотрудники пограничной службы, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, разработали оперативную комбинацию перед контрабандистами. Якобы согласившись с их предложением, «вытянули» гражданина Украины на встречу непосредственно на линии государственной границы возле деревни Хмелище для передачи ему груза. Когда же контрабандист вместе со своим соседом пришёл на белорусскую сторону за стабилизаторами и передал деньги, они все были задержаны.

В суде гражданин Украины полностью признал свою вину и пояснил, что стабилизаторы для вертолёта его попросил переправить из Бреста на украинскую сторону знакомый. Чтобы это сделать, был «нанят» житель Радежа, который впоследствии вместе с односельчанином и содействовал даче взятки должностным лицам пограничной службы.

В целом, в суде полностью была доказана виновность как гражданина Украины в даче взятки, так и виновность двух жителей Радежа в пособничестве в даче взятки. Также суд согласился с доводами государственного обвинения и, учитывая характер и степень общественной опасности совершённых обвиняемыми преступлений, чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении у всех трёх несовершеннолетних детей, вынес следующий приговор: гражданину Украины за дачу взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин на сумму 12 тысяч 750 рублей, а жители Радежа за пособничество в даче взятки приговорены каждый к исправительным работам на срок 1 год и шесть месяцев с удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее 1 базовой величины (25,5 рубля).

Приговор суда вступил в законную силу.