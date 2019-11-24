Пассажир электрички подрался с кассиром и угрожал ножом милиционеру

Источник материала: Виртуальный Брест

21 ноября днем в милицию поступило сообщение: в электричке «Брест-Барановичи» пьяный мужчина избивает билетного кассира.







В МВД рассказали, что конфликт завязался после того, как 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд. Словесная перепалка закончилась дракой, после которой безбилетник вышел на станции Жабинка.



Оперативники установили личность пассажира и вечером того же дня приехали к нему домой для уточнения обстоятельств произошедшего.



Когда правоохранители зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож. Сыщик достал из кобуры табельное оружие и предупредил о намерении его применить. Это остановило мужчину, он раскаялся в содеянном и рассказал подробности произошедшего в поезде.



В настоящее время проводится проверка по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.



Известно, что ранее безбилетник уже попадал в поле зрения сотрудников милиции.