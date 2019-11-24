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Пассажир электрички подрался с кассиром и угрожал ножом милиционеру
25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 ноября днем в милицию поступило сообщение: в электричке «Брест-Барановичи» пьяный мужчина избивает билетного кассира.
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21 ноября днем в милицию поступило сообщение: в электричке «Брест-Барановичи» пьяный мужчина избивает билетного кассира. В МВД рассказали, что конфликт...
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