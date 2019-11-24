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Пассажир электрички подрался с кассиром и угрожал ножом милиционеру

25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 ноября днем в милицию поступило сообщение: в электричке «Брест-Барановичи» пьяный мужчина избивает билетного кассира.

Пассажир электрички подрался с кассиром и угрожал ножом милиционеру


В МВД рассказали, что конфликт завязался после того, как 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд. Словесная перепалка закончилась дракой, после которой безбилетник вышел на станции Жабинка.

Оперативники установили личность пассажира и вечером того же дня приехали к нему домой для уточнения обстоятельств произошедшего.

Когда правоохранители зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож. Сыщик достал из кобуры табельное оружие и предупредил о намерении его применить. Это остановило мужчину, он раскаялся в содеянном и рассказал подробности произошедшего в поезде.

В настоящее время проводится проверка по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что ранее безбилетник уже попадал в поле зрения сотрудников милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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  21 ноября днем в милицию поступило сообщение: в электричке «Брест-Барановичи» пьяный мужчина избивает билетного кассира. В МВД рассказали, что конфликт...
 
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