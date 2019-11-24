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МЧС выделят более Br2,5 млн для ремонта Ми-8 и покупки авто и квадроциклов

25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят из республиканского бюджета более Br2,5 млн для ремонта и покупки транспортных средств. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 ноября 2019 года №780 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

МЧС выделят более Br2,5 млн для ремонта Ми-8 и покупки авто и квадроциклов

Деньги будут выделены в четвертом квартале 2019 года Министерством финансов из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Для государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" выделят Br1891,19 тыс. на финансирование капитального ремонта вертолета Ми-8ТП EW-358EP.

Еще Br662,92 тыс. предусмотрено на приобретение 9 полноприводных грузопассажирских автомобилей и 6 квадроциклов (мотовездеходов) на прицепах для поисково-спасательных работ и оказания помощи людям, потерявшимся в природных экосистемах.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

 
 
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  Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят из республиканского бюджета более Br2,5 млн для ремонта и покупки транспортных средств. Соответствующее...
 
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