Бешеный енот бродил по Телеханам. Введён карантин на два месяца там, где он прошёл

Источник материала: Виртуальный Брест

В городском поселке Телеханы (Брестская область) на одном из подворий введен двухмесячный карантин из-за бешеного енота, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Ивацевичской районной ветеринарной станции.





Дикого зверя на окраине Телехан заметил один из местных жителей. Его насторожило поведение животного, который шел по улице как будто спросонья. Об этом мужчина уведомил специальные службы. "В это время года еноты должны быть в спячке. Возможно, его кто-то спугнул и он из лесу вышел в населенный пункт. Зверя отловили, усыпили и отобрали пробы. Результаты лабораторного исследования показали, что енот был болен бешенством", - сказали в районной ветстанции.

В связи с этим с 22 ноября на подворье, где побывало животное, установлен карантин сроком на два месяца. Также в зону риска попали две улицы, по которым прошел больной енот. На этом участке специалисты проведут профилактические мероприятия, повторно вакцинируют домашних животных от бешенства.

В Ивацевичском районе в нынешнем году зафиксирован второй случай бешенства у диких животных. В январе в деревне Глинище вводили карантин из-за больной лисы.

Специалисты рекомендуют не подходить близко, не брать на руки бездомных и диких животных, которые ведут себя неадекватно, проявляют необоснованную агрессию. При укусе рану нужно промыть водой с мылом и обработать спиртом или раствором йода, а затем как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. О случившемся необходимо сообщить в сельсовет и ветеринарную службу.