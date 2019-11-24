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Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

25.11.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. По информации сообщества «Светлогорский автоканал», в ДТП есть пострадавшие.

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

ДТП произошло утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново. От удара и большегруз, и автобус оказались в кювете.

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

Фото: «Светлогорский автоканал»

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет
 Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

Очевидцы сообщают о том, что шесть человек госпитализированы медиками скорой помощи.

Официально

Столкновение грузовика и автобуса в Речицком районе: шестеро пострадавших доставлены в больницу.

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

Сегодня, 25 ноября, около 07:25 в Речицком районе на автодороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» произошло столкновение автобуса «Неоплан» и грузового автомобиля «МАЗ».

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

По предварительной информации, 56-летний водитель грузового автомобиля выехал со стороны д. Салтоново и двигался по полосе разгона. При перестроении не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшимся со стороны Светлогорска в направлении Речицы в попутном направлении автобусом под управлением 58-летнием водителя. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись.

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

В результате аварии два водителя и четыре пассажира автобуса были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи два пассажира были отпущены домой.

Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, ставшими очевидцами происшествия, обладающими записями видеорегистратора с места ДТП, с просьбой обратиться в СК по телефону: (8029) 681-46-94.

 
 
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  В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. По информации сообщества «Светлогорский автоканал», в ДТП есть пострадавшие. ДТП произошло утром 25...
 
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