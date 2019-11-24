 Серьезное ДТП под Речицей: грузовик и автобус после столкновения опрокинулись в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

В Речицком районе столкнулись МАЗ и туристический автобус. По информации сообщества « Светлогорский автоканал », в ДТП есть пострадавшие.





ДТП произошло утром 25 ноября на трассе Р82 недалеко от деревни Солтаново. От удара и большегруз, и автобус оказались в кювете.





Фото: «Светлогорский автоканал»







Очевидцы сообщают о том, что шесть человек госпитализированы медиками скорой помощи.

Официально

Столкновение грузовика и автобуса в Речицком районе: шестеро пострадавших доставлены в больницу.





Сегодня, 25 ноября, около 07:25 в Речицком районе на автодороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» произошло столкновение автобуса «Неоплан» и грузового автомобиля «МАЗ».





По предварительной информации, 56-летний водитель грузового автомобиля выехал со стороны д. Салтоново и двигался по полосе разгона. При перестроении не убедился в безопасности своего маневра, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшимся со стороны Светлогорска в направлении Речицы в попутном направлении автобусом под управлением 58-летнием водителя. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись.





В результате аварии два водителя и четыре пассажира автобуса были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи два пассажира были отпущены домой.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.