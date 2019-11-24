Люди, купившие дома в Сицилии за один евро, рассказали, чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

О небывалом предложении купить дома в Сицилии за бесценок мы писали еще весной. Например, в коммуне Муссомели на юге Сицилии продавалось сто заброшенных домов за символическую плату в один евро. Таким образом местные власти пытались привлечь новых жителей в маленькие города Италии, чтобы оживить их и сохранить архитектурное наследие. Оказалось, что на этот призыв откликнулись миллионы людей, готовых поехать в Италию и начать там новую жизнь. Несколько покупателей домов рассказали, как изменилась их жизнь после приобретения резиденции за евро, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на CNN.



Фото: www.case1euro.it

Муссомели — это город с населением 11 тысяч человек, расположенный в самом сердце Сицилии. Он известен кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии и находится в нескольких часах езды до живописного побережья Амальфи.

Морган и ее муж были одними из первых жителей, которые отозвались на призыв купить дешевый домик в Сицилии. Им предложили здание площадью 50 квадратных метров в городке Мусомели с аккуратно разрисованными стенами и недавно замененным полом.

«Все, что нам нужно было сделать, — это ремонт ванной комнаты», — рассказала порталу француженка. «Мы художники и реноваторы, поэтому все работы сделали сами. Это было чрезвычайно приятно — видеть, как создается наш двухкомнатный дом. С дома открывается сказочный вид на город — за ним можно наблюдать с террасы площадью 15 квадратных метров».

Как рассказала, Морган, Мусомели — тихий городок, однако он не изолирован от общества, как другие маленькие города Сицилии. Здесь есть как несколько магазинов, так и супермаркеты и места развлечения. «Вы можете вести настоящий городской образ жизни. Это здорово», — рассказала Морган и отметила, что в городке нет неприятных сюрпризов.



Фото: www.case1euro.it

По словам Морган, весь процесс прошел куда лучше, чем они с мужем ожидали. Дом в они пока используют как летний вариант для отпуска и изучения итальянского языка.

Однако не для всех предложение оказалось столь удачным. Так, бельгийский бизнесмен Патрик Дженсен рассказал, что ему не удалось приобрести дом за один евро. «Мне показали около 25 домиков в ужасном состоянии. Они были столь ужасные, что моя семья решила выбрать трехкомнатный дом за 10 000 евро, да и на ремонт пришлось потратить дополнительные средства», — рассказал бельгиец.

У Патрика большая семья — они с женой воспитывают пятерых детей. Многодетный папа уверен, что через лет двадцать им удастся довести дом до идеального состояния.

Бельгийский предприниматель пояснил, что маленькие города Сицилии — прекрасное место, куда сбежать от ежедневной рутины — остается лишь провести два часа в самолете и вы в своем особняке. Кроме того, Дженсен добавил, что реновировать здания в маленьком городе дешевле, чем в Бельгии.

Из-за большого интереса к домам за один евро, местные власти вынуждены были составить списки желающих, отдавая предпочтение тем, кто может доказать свою принадлежность к коммуне этого городка, в частности, тем, у кого здесь жили предки или какие-либо родственники.

Такую возможность получила финансовый аналитик из Чикаго Меридит Табон, предки которой вышли из сицилийского городка Самбука. Она и 16 других покупателей завоевала старый дом с садами в арабском стиле.

«Мой дедушка в молодые годы эмигрировал из Самбуки в США. Я всегда хотела осмотреть Сицилию, однако перед этим у меня не было возможности навестить свою родину», — рассказал Меридит, добавив, что здесь недалеко от нового дома все еще живут дальние родственники.

В целом женщина заплатила за дом 5 555 долларов. «Когда купила домик, не смогла осмотреть его лично, так как сломала лодыжку. Однако дом куда лучше, чем я планировала — особенно удивил балкон», — рассказала американка.

Меридит рассказала, что пока что в доме нет ни электричества, нет воды — он как чистый холст, который нужно раскрасить самой. Сейчас в планах жительницы Чикаго получить гражданство Италии и оборудовать в Самбуке дом, где провести старость.





Не так легко с покупкой дома прошло и у жителя Нью-Йорка Кенни Санчеза, который приобрел дачу в городе Зунголи.

Несмотря на то, что за дом действительно пришлось заплатить всего евро, ремонт вылился в несколько тысяч.

«Здесь надо чинить крышу и другие серьезные структуры. В целом реновация займет три года, и тогда в доме можно будет жить», — пояснил житель Нью-Йорка.

Аналогичный опыт у проживающего в Великобритании пакистанца Мухаммеда Рамзана, который планирует перебраться жить в сицилийский городок Муссомели.

«По телевизору услышал об этом предложении и хотел исследовать его глубже. Я не ездил на Сицилию раньше, поэтому у меня не было никаких ожиданий. Осмотрев дом за евро, я пришел к выводу, что без ремонта не обойтись. Однако, несмотря на состояние дома, я купил один из них за 4200 евро», — рассказал пакистанец, добавив, что конкретное здание в относительно хорошем состоянии и нужно лишь его перекрасить.

Дом Мухаммеда находится в историческом районе города и с его балконов открывается живописный вид на горы Сицилии. «Моей жене невероятно нравится это место — оно так вдохновляет. Здесь очень приятный климат, тишина и покой», — рассказал покупатель дома.

«Здесь не вовлечены никакие посредники или мафия, как может показаться изначально. О Сицилии складываются предрассудки, появившиеся из-за фильма „Крестный отец“.

Однако проводя здесь время, я пришел к выводу, что здесь нет никаких подводных камней — все спокойно и безопасно», — рассказал новый владелец дома.