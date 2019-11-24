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Министры иностранных дел Финляндии и Швеции с визитом в Минске: какие мероприятия запланированы

25.11.2019 12:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 ноября с рабочим визитом в Беларуси руководители внешнеполитических ведомств сразу двух скандинавских стран: министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто и министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланирован ряд двусторонних встреч. По итогам переговоров в МИД нашей страны они пообщаются с прессой.

Отметим, в начале ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Швецию.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции с визитом в Минске: какие мероприятия запланированы

 

Люди в материале: Анн Линде, Пекка Хаависто
 
 
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Новости Беларуси. 25 ноября с рабочим визитом в Беларуси руководители внешнеполитических ведомств сразу двух скандинавских стран: министр иностранных дел...
 
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