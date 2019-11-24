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Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах

25.11.2019 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. Предварительные результаты: действующий глава Румынии одерживает уверенную победу на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах

После подсчета более 97 % бюллетеней Клаус Йоханнис получает без малого 64 % голосов избирателей во втором туре. Его соперница, бывший премьер-министр страны, набирает чуть более 36 % голосов.

Напомним, голосование прошло в Румынии накануне. Явка составила свыше 50 %.

Действующий глава Румынии Клаус Йоханнис переизбран на президентских выборах

Люди в материале: Клаус Йоханнис
 
 
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Новости Румынии. Предварительные результаты: действующий глава Румынии одерживает уверенную победу на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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