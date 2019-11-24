В Испании задержали подлодку с 3 тоннами кокаина на борту

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Подлодку с тремя тоннами кокаина на борту задержали испанские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. В момент проведения полицейской спецоперации экипаж подлодки пытался ее затопить. Не исключено, что злоумышленникам удалось избавиться от части груза. Один из контрабандистов скрылся, еще двоих полицейские взяли под стражу. По предварительным данным, судно прибыло из Колумбии.



