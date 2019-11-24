ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Испании задержали подлодку с 3 тоннами кокаина на борту

25.11.2019 12:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Подлодку с тремя тоннами кокаина на борту задержали испанские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. В момент проведения полицейской спецоперации экипаж подлодки пытался ее затопить. Не исключено, что злоумышленникам удалось избавиться от части груза. Один из контрабандистов скрылся, еще двоих полицейские взяли под стражу. По предварительным данным, судно прибыло из Колумбии.

В Испании задержали подлодку с 3 тоннами кокаина на борту

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Испании. Подлодку с тремя тоннами кокаина на борту задержали испанские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Субмарина была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое дофаминовое голодание и чем оно может помочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика