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В Речицком районе столкнулись и опрокинулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек

25.11.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речицком районе столкнулись грузовик и автобус – шесть человек пострадали. 

По информации МВД, авария случилась утром 25 ноября на автодороге Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица». Произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и автобуса Neoplan. 

В Речицком районе столкнулись и опрокинулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек
Фото: МВД

Предварительно, 56-летний водитель грузовика ехал по полосе разгона. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом, который ехал в попутном направлении со стороны Светлогорска. За рулем Neoplan находился 58-летний водитель. 

После столкновения и МАЗ, и автобус съехали в кювет и опрокинулись.  

В Речицком районе столкнулись и опрокинулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек
Фото: МВД

В результате ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса. Они были доставлены в медучреждение. После оказания помощи двух пассажиров отпустили домой.  

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. По его факту проводится проверка.  

В конце октября в Рогачевском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. В Речицком районе столкнулись грузовик и автобус – шесть человек пострадали.  По информации МВД, авария случилась утром 25 ноября на автодороге...
 
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