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Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

25.11.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Число погибших в результате паводков во французском департаменте Вар возросло до 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели ведут поиски еще нескольких пропавших без вести граждан.

Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

В связи с ливневыми дождями и наводнениями 23 ноября в двух департаментах на юго-востоке Франции был объявлен красный уровень метеоопасности. За последние двое суток здесь выпала двух- и даже трехмесячная норма осадков.

Многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Жители почти 2,5 тысяч домов остались здесь без электричества.

Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

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Новости Франции. Число погибших в результате паводков во французском департаменте Вар возросло до 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели ведут...
 
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