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Поклонников Агузаровой поразил ее вид после пластических операций

25.11.2019 12:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Поклонников Агузаровой поразил ее вид после пластических операций
Жанна Агузарова. © / Максим Блинов / РИА Новости

Поклонников эпатажной советской и российской певицы Жанны Агузаровой шокировал ее внешний вид после пластических операций. Фото с Агузаровой, сделанное на юбилее рок-группы «Цветы», опубликовал в  Instagram поклонник творчества певицы под ником andreduvan. 

На снимке Агузарова предстает с короткой стрижкой, волосы у нее темно-каштановые, глаза закрыты солнечными очками с желтой оправой. 

Один из пользователей написал в комментариях, что теперь Агузарову лучше только слушать, а смотреть на нее не надо, другой заявил, что певица стала похожа на музыканта Гарика Сукачева. 

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Однако нашлись пользователи, вставшие на защиту Жанны Агузаровой. Они отметили, что певица - человек талантливый и неординарный, а экстравагантный образ всегда был ее отличительной чертой. 

«Жанна хороша и гармонична. Образ «городской сумасшедшей» сопровождает ее всю жизнь», - написал, в частности, автор снимка. 

 
 
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Жанна Агузарова. © / Максим Блинов / РИА Новости Поклонников эпатажной советской и российской...
 
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