Поклонников Агузаровой поразил ее вид после пластических операций

Источник материала: Аргументы и факты

Поклонников эпатажной советской и российской певицы Жанны Агузаровой шокировал ее внешний вид после пластических операций. Фото с Агузаровой, сделанное на юбилее рок-группы «Цветы», опубликовал в Instagram поклонник творчества певицы под ником andreduvan.

На снимке Агузарова предстает с короткой стрижкой, волосы у нее темно-каштановые, глаза закрыты солнечными очками с желтой оправой.

Один из пользователей написал в комментариях, что теперь Агузарову лучше только слушать, а смотреть на нее не надо, другой заявил, что певица стала похожа на музыканта Гарика Сукачева.

Однако нашлись пользователи, вставшие на защиту Жанны Агузаровой. Они отметили, что певица - человек талантливый и неординарный, а экстравагантный образ всегда был ее отличительной чертой.

«Жанна хороша и гармонична. Образ «городской сумасшедшей» сопровождает ее всю жизнь», - написал, в частности, автор снимка.