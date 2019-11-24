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Обеспечьте сохранность Вашего имущества

25.11.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Охрана квартиры, дома или коттеджа обеспечивается через установку технических средств охраны. Охранные устройства позволяют обеспечить безопасность и проводить мониторинг систем жизнеобеспечения жилища. Другими словами это может быть не просто система безопасности, а охранно-пожарная сигнализация. Или, еще точнее, охранный комплекс.

Современные охранные извещатели и другие электронные охранные устройства (различные датчики и контрольные приборы) объединяются в охранный комплекс, отслеживающий все тревожные сигналы:

  проникновение в дом;

  угрозу нападения на Вас;

  возникновение пожара;

Полоцкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь

предлагает широкий спектр охранных систем предназначенных специально для эксплуатации в квартирах, загородных домах и гаражах, в том  числе:

Системы охранной сигнализации

Охранные системы видеонаблюдения

Системы охраны периметра

В.ЧУМАКОВ, начальник отделения по охране объектов в г.п.Ушачи Полоцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

 
 
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Охрана квартиры, дома или коттеджа обеспечивается через установку технических средств охраны. Охранные устройства позволяют обеспечить безопасность и...
 
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