Лукашенко попросил ЕС «не ставить никаких предварительных условий» для подписания договоров

Источник материала: Ежедневник



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Об этом белорусский президент говорил на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаавист.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с Евросоюзом и ей интересен его передовой опыт во многих сферах. Но прежде, подчеркнул белорусский президент, необходимо завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры. "Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы, - признал Лукашенко. - Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует".