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В MTС ID появилась возможность работать с электронными накладными
Источник материала: Myfin
Компания «Электронные документы и накладные» — аттестованный EDI-провайдер, оказывающий услуги по обмену электронными документами между юридическими лицами. Система «ЭДиН» обеспечивает цифровой оборот договоров, счетов, актов выполненных работ, накладных и других документов, для которых не требуется дублирования на бумаге. Мобильная ЭЦП «MTС ID» внедрена наравне со стандартной ЭЦП и имеет тот же статус, что и традиционная подпись.
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Оператор связи МТС совместно с компанией Электронные документы и накладные внедрили возможность поддержки мобильной электронной цифровой подписи MTС ID в сервисе...
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