Источник материала: Myfin



В «MTС ID» появилась возможность работать с электронными накладными

Компания «Электронные документы и накладные» — аттестованный EDI-провайдер, оказывающий услуги по обмену электронными документами между юридическими лицами. Система «ЭДиН» обеспечивает цифровой оборот договоров, счетов, актов выполненных работ, накладных и других документов, для которых не требуется дублирования на бумаге. Мобильная ЭЦП «MTС ID» внедрена наравне со стандартной ЭЦП и имеет тот же статус, что и традиционная подпись.