Зачем брестское «Динамо» взяло к себе администратора сборной Украины и что он там делает

Источник материала: Tut.by

В августе 2018 года в брестское «Динамо» пригласили на работу администратора сборной Украины по футболу Бориса Кузьмина. Динамовцы его обожают, а украинские сборники расспрашивают, как там в Бресте поживает Артем Милевский и вообще. В интервью журналисту SPORT.TUT.BY Юрию Михалевичу Борис поведал о своей работе, игре в нарды со звездой «Манчестер Сити» Александром Зинченко и, конечно, Милевском.





«В 22 года в моей жизни случились базары и вокзалы. Контрабандой возил сигареты»

Про Бориса Кузьмина мы узнали из интервью Артема Милевского украинской телепередаче «Профутбол». Артем рассказывал, что хотел бы вернуться в сборную Украины хотя бы ради того, чтобы «увидеть пацанов» и вместе с тем обмолвился:

— Тем более у нас [в брестском «Динамо» ] работает Боря-администратор, который трудится и в сборной Украины. Он очень хороший душевный человек. Я всегда спрашиваю у него, когда он приезжает к нам в клуб, как там пацаны. Всегда интересно, что скажет человек, который многое делает для футболистов. Мы все его уважаем: что в сборной, что в брестском «Динамо».

— От своего имени и от имени всех членов нашей команды с удовольствием скажу, что в адрес Боречки регулярно сыплется максимальное количество комплиментов, — говорит нам полузащитник «Динамо» Александр Нойок. — Готов отгрузить теплые слова в трехкратном размере. Борюсик — это человечище! Душа любой компании. Для меня честь работать с таким человеком. Может, прозвучит высокомерно, но, поверьте, никакого высокомерия в этом нет: Боря обслуживает команду на таком уровне, как если бы мы говорили о механиках, следящих за машинами в «Формуле-1». Не хочется говорить, как было до его прихода. Но с его появлением стало настолько хорошо!



Борис Кузьмин с Александром Нойоком

Незадолго до чемпионства «Динамо», которое решило задачу, как и украинские футболисты в квалификации на Евро-2020, досрочно, мы наведались в Брест, где нас уже ждал Кузьмин.

— Я проснулся в шесть утра и сильно волновался перед интервью, — смеется Борис Борисович.

Вообще-то ему не нравится, когда к нему обращаются по имени и отчеству. В такие моменты ему будто напоминают о возрасте. Артем Милевский называет его Борей, Боряном, Борчеллой и родным человеком. И все же Борис Борисович, кажется, единственный в брестском «Динамо», у кого на форме вместо заглавных букв имени и фамилии напечатаны первые буквы имени и отчества. К нему здесь действительно относятся с почтением.





— Я пытался быть футболистом с 1981-го по 1992 год, когда прошел путь от детско-юношеской школы до второй украинской лиги, — говорит Борис. — Кому-то суждено стать футболистом, а другим — сами понимаете. Не стоило мучиться, раз с футболом не вышло. В 22 года в моей жизни случились базары и вокзалы. Так я прошел лихие 90-е.

— Что вы возили?

— Контрабандой сигареты (смеется). Когда базарно-вокзальный период закончился, поработал на ювелирной фабрике, потом на швейной. А еще — на стройке. Повидал жизнь. Отношусь с уважением к черному труду. Те же улицы кто-то ведь подметает. Нам нравится видеть ухоженные города, но разве мы задумываемся, кто это делает?

— Вы вернулись в футбол. То есть не нашли вне футбола дела по душе?

— Знаешь, старик, был момент, когда я был готов остаться на ювелирной фабрике, где на участке монтировки серебра обрабатывал детали после литья. Меня все устраивало. Знал, сколько стоит моя операция для изготовления кольца или серьги, а заработок как раз зависел от производительности труда.

А администратором футбольной команды стал в тридцать пять. Помню, как меня пригласили поиграть за ветеранов в Харькове. Футбольный мир тесен, и на поле я встретил начальника команды харьковского «Металлиста» Владислава Долгополова. Он предложил работу администратора. «Ничего себе, — подумал. — Вот это космос!» Футбольное образование пришлось кстати: да, игрок из меня не получился, но психология футболиста мне понятна.





В «Металлисте» сразу «попал под танки»: тренера Мирона Богдановича Маркевича и спортивного директора Евгения Алексеевича Красникова. Респект им! Не учили, а дрессировали, дав понять, что интересы и состояние футболиста — превыше всего.

Бывало, требовалось достать футболисту новую зубную щетку ночью. Крутился. В принципе, в спорте все устроено именно так: никого не волнует, как будет достигнут результат, главное — чего ты добился.

«Не хочу видеть свою команду цыганской. Хочу, чтобы футболисты приходили на игру с „косметичками“»

Как администратора Бориса Кузьмина знают четырнадцать лет, двенадцать из них он провел в «Металлисте». В 2016 году Кузьмина пригласили помогать штабу Андрея Шевченко в сборной Украины, а с августа 2018-го он делает брестское «Динамо» организованной с бытовой точки зрения командой.

— Объясните, за что отвечает администратор футбольной команды?

— Игрок должен думать только о футболе. Это его работа, за которую он получает деньги. Администратор может повлиять на настрой и отношение игроков, делая все, что потребуется, чтобы удовлетворить их. Они приходят на тренировку, а все уже готово к тому, чтобы они показали себя с лучшей стороны.

Кто-то скажет «мыть бутсы» и «складывать форму», а я говорю «приводить обувь в порядок» и «готовить форму к игре». Два разных подхода.



Борис Кузьмин и Артем Милевский после матча Украины с Литвой в октябре. Фото со страницы Артема Милевского в Instagram

— Могут ли игроки сами привести в порядок бутсы?

— Конечно. Но после некоторых матчей им жить не хочется, какие бутсы? Ребятами занимаются врачи и массажисты, и мы, обслуживающий персонал, не строим иллюзий на счет своей роли в жизни команды. Помогаем футболистам реализовать себя, вот и все.

Не знаю, прав я или нет, но работа администратора на том уровне, который я могу обеспечить, не особенно нужна командам низкого уровня. Ее там пока не понимают. А вот в клубах, которые зовут к себе топовых футболистов, она востребована.

— Значит, приводите обувь в порядок. Что-то еще?

— Толком и не скажу, что я делаю. Хотя немало посмотрел, как работают в европейских клубах. Помню, на сборах «Металлиста» в Австрии застал приезд на базу коллег из «Блэкберна». Залез к ним на балкон — а как по-другому, если хочешь развиваться? Так вот они приехали: первое — на день раньше игроков, второе — со всеми вещами игроков.

— Так поступают и в сборной Беларуси по хоккею.

— В брестском «Динамо» тоже к этому придем. Не хочу видеть свою команду цыганской. Хочу, чтобы футболисты приходили на игру с «косметичками», а остальные вещи буду возить сам.





— Интересным получилось мое знакомство с Мишей Гордейчуком: тепло, приятно и понравилось, — вспоминает Борис. — Говорю Мише: «Слушай мои правила игры. Чтобы у тебя все было, у тебя не должно быть ничего». Потому что обеспечить его всем — моя забота. Все вещи у меня, и нет смысла возить их домой. Миша присел, подумал. Согласился со мной.

— У вас есть еще правила?

— Это. Про «косметичку» в руках футболиста тоже уже сказал.

— Gucci или Dolce & Gabbana?

— Louis Vuitton.





Не удивляйтесь выбору Кузьмина, он — модник. На интервью пришел в рваных джинсах и не зашнурованных кроссовках.

— Это потому что я одеваюсь, как наши ребята в брестском «Динамо». У них подсматриваю, что сейчас в тренде, — объясняет Борис. — Знаете, что самое главное для футболиста? Сколько раз они мне говорили, что это прическа! Приятно видеть, когда ребята перед игрой идут с модной причесочкой, «косметичечкой» и сами — молодцы. Получаю удовольствие.

— Вы видите связь между успехами команды и ее обслуживанием?

— Думаю, она есть.

«Пол-Украины следит за Брестом только потому, что там Артем Милевский»

Самый популярный украинский футболист в Instagram (928 тыс. подписчиков) и второй по подписчикам среди украинских спортсменов Александр Зинченко из «Манчестер Сити» оказался другом Бориса Кузьмина.

— У нас с Сашей есть своя фишка, — удивляет Кузьмин. — В начале каждого сбора национальной команды, если у обоих есть свободное время, мы играем в нарды. Обычно не более двух-трех партий и не ради победы. Счет? Ничейный. Это тот случай, когда важнее пообщаться, чем победить. Саша часто спрашивает, как там дела в Бресте.

— Неужели?

— Да, он и все украинские сборники — Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, наша молодежь — интересуются успехами брестского «Динамо». Как по мне, пол-Украины следит за Брестом только потому, что там Артем Милевский. Ребята в сборной помладше знают Сашу Нойока.

Судя по постам Зинченко в Instagram, обыграть его в нарды нереально. Фото со страницы Александра в Instagram

— Как вы объясните выход сборной Украины на Евро-2020 с первого места в группе с Португалией, действующим чемпионом Европы?

— Наша команда не была создана за раз. Андрей Николаевич Шевченко тренирует ее второй отборочный цикл. Подыскивал игроков, натаскивал их под требования через тренировочный процесс. Сеял в головах мысль о том, что для них не должно быть авторитетов и что нечего робеть перед классными командами. Мы тоже умеем играть в футбол.

— В период, когда молодежная сборная Украины выступала на чемпионате мира (и в итоге выиграла его), бывший главный тренер Беларуси Игорь Криушенко сетовал на то, что у него нет такого выбора футболистов, как в Украине. По-вашему, почему украинцы здорово играют в футбол, а белорусы — не очень?

— До 2014 года, до этих передряг, что происходят сейчас в Украине, футбол у нас развивался. В него вкладывались средства. Наибольшее финансирование в Украине имел именно футбол. В Беларуси ставка делается на хоккей, а у нас — на футбол. Детско-юношеские школы работали на совесть и подготовили нынешних сборников и резерв.

Мне говорят, что бразильцы и аргентинцы — другие, поцелованные Богом. Моими глазами, футболистами не рождаются, а становятся. Андрей Шевченко смог выиграть «Золотой мяч», и ведь он не бразилец. Пахал человек, вот и весь секрет.

«В „Динамо“ нет разделения на „твое“ и „мое“. В этом огромная заслуга Артема Милевского»

При том объеме работ, который есть в брестском «Динамо», клубу необходимо иметь три администратора, уверен Борис Кузьмин. Аргументирует это длинной скамейкой: у Бреста есть группа игроков под основу на два состава. Их вещи — зона ответственности администраторов.

При Кузьмине багаж «Динамо» возят в ящиках из авиационного алюминия. На выезд в рамках чемпионата Беларуси Брест берет с собой восемь ящиков, которые Борис ласково называет «гробами». На зимних сборах в ОАЭ «гробов» у Бреста было значительно больше.

— Тогда же в аэропорту ко мне подошел крепко сложенный незнакомый мужчина и сказал: «Я хоккеист, и даже мы столько не возим», — усмехается Борис.





В предпоследний выезд сборной Украины Кузьмин взял рекордный для обслуживавшей команду авиакомпании размер багажа — 2,4 тонны. Его просили ужаться на выезд украинцев в Сербию в ноябре, а он лишь пожал плечами:

— Пришли холода, надо утепляться. Как я возьму меньше?

— 2,4 тонны? Успех как раз заключается в таких вещах, и это не мелочи, — убежден Александр Нойок. — Наш босс сказал, что в клуб будут приглашены лучшие люди, ну и вот на примере Борюсика мы это видим.

Собеседование в брестском «Динамо» со владельцем клуба Александром Зайцевым Кузьмин прошел… в аэропорту. Это было в Киеве. Зайцев сходу спросил у Кузьмина, чем занимается администратор, — совсем как мы.

— Я растерялся и не нашел, что ответить, — признается Борис. — Возьмите да посмотрите, сказал. Не понравится — пожмем друг другу руки и разойдемся. Человек взял меня вслепую. Большое спасибо ему, что доверился. Надеюсь, не подвел его надежды.





— Вероятно, Зайцева подкупила ваша занятость в сборной Украины.

— Думаю, да.

— Как вы с ним нашлись?

— Ох, это очень хороший вопрос! Переехать с востока Украины на запад Беларуси да еще и администратору, хотя в нашей профессии за границу обычно не зовут, — это необычно.

Не знаю, что происходило в Бресте, но мне позвонил агент футболиста.

— Милевского?

— Нет, Нойока. Я тогда был занят в новоявленном «Металлисте 1925», наследнике «Металлиста». Жалко, что клуб разрушили… И вот, значит, звонит мне футболист: «Мой агент тебя наберет». Брест? Почему бы и нет? Мой первый вопрос агенту был таким: а команда с целями и задачами?

Понравилось, что в Бресте у команды есть хозяин, то есть переживающий за клуб человек. У БАТЭ таковым был Анатолий Капский, царствие ему небесное. Он сделал свое детище элитным топовым клубом, представлявшим Беларусь в групповых этапах еврокубков. Александр Николаевич Зайцев тоже вкладывает в Брест много души. Дай Бог ему здоровья, и побольше бы таких людей Беларуси.

— А какова, на ваш взгляд, роль Артема Милевского в чемпионстве «Динамо»?

— На нем строится не только игра. Да, топовый футболист. Но не менее важно, что он являет собой динамовский дух. Видя его настрой на игру, партнеры по команде стараются сыграть на максимуме возможностей в том числе для Артема. Он и Саша Нойок были готовы идти к чемпионству любыми путями: через кровь и пот, вырывая свое зубами. Все в команде смотрят на них — и все такие. Взять Артема Быкова. Не успел он долечиться, как побежал и снова сломался. Восстановился и рвется в бой.

Приятно видеть такое отношение к делу, как и друг к другу. Обстановка в команде семейная. Нет разделения на «твое» и «мое», а только общее: «мы», «все вместе», «надо терпеть». В этом огромная заслуга Артема Владимировича Милевского.



Возможно, мы узнали не всех футболистов «Динамо» на костюмированной вечеринке после матча с БАТЭ в сентябре, но Борис Кузьмин — это крайний слева мужчина в нижнем ряду. Фото со страницы Артема Милевского в Instagram

— Хочу выразить респект Боречке и всему нашему «стаффу» (в переводе с англ. staff — персонал. — Прим.TUT.BY), — говорит нам сам Милевский. — Они заботятся о нас так, что мы можем ни о чем другом, кроме футбола, не думать. Если, допустим, я забуду взять из дома стельки в бутсы, то они все равно будут лежать в раздевалке.

У нашего «стаффа», во главе которого стоит Боря, все под контролем. Рад, что в Бресте такой охрененный коллектив на всех уровнях, что лично меня не удивляет. Ну и здорово, что у нас все получилось в этом году.