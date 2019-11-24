ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Голого художника» предлагают посадить, потому что его пенис прислонился к гербу Беларуси

25.11.2019 13:18 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Помните акцию «голого художника» Алексея Кузьмича в госгалерее, который обнаженным с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном члене протестовал против цензуры? С того момента прошло уже почти два месяца, но история продолжается. Теперь мужчина из одного села Беларуси (название не смог расшифровать даже Кузьмич) требует возмездия за перфоманс. Об этом художник рассказал в Facebook.

«Акция «Министерство фалокультуры» снова задела чувства. На этот раз – жителя деревни не то Солоны, не то Срамоны – некого Ковалева. В общем, этот хомосапиенс, вооружившись линейкой и циркулем, пристально изучив видео и фото материалы (на акции вживую его, конечно, не было), провел исследование и пришел к выводу, что герб Республики Беларусь, находящийся на табличке Минкульта, оказался ровненько на том самом подлом месте, где должна была с обратной стороны, в то самое время и с особым цинизмом, прислоняться головка моего эрегированного полового члена.

В своем заявлении (к слову, отправленном во все возможные ведомства, кроме разве что администрации президента), этот человек просит для меня как можно более сурового наказания [в беседе с KYKY Кузьмич подтвердил, что мужчина запрашивал для художника тюремный срок – прим. KYKY]. Желательно расстрела, но чуть что и принудительное психиатрическое освидетельствование тоже неплохо будет.

Милиция с пониманием отнеслась к израненной сельской душе гражданина Ковалева, дав в награду моему искусству, вместо высшей меры, административное правонарушение, и, составив на меня протокол, направила дело в суд. Мои интересы в суде будет представлять адвокат Сергей Зикрацкий. Ну привет, суд, самый гуманный суд в мире», – написал Кузьмич.


Художника уже пытались привлечь к ответственности – из этого ничего не вышло

На Кузьмича подавали коллективную жалобу в милицию сотрудники Национального центра современного искусства, где и прошла акция. Но в заведении уголовного дела было отказано. В милиции заявили, что половые органы художника в ходе акции не оголялись, «исключительного цинизма» в его действиях не усмотрели, и общественный порядок не нарушался. 

Читайте по теме: Интервью с тем самым художником, который надел «Минкульт» на пенис: «У нас зажатая нация, которая боится слова «х*й»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните акцию «голого художника» Алексея Кузьмича в госгалерее, который обнаженным с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном члене протестовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем брестское «Динамо» взяло к себе администратора сборной Украины и что он там делает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика