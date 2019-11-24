«Голого художника» предлагают посадить, потому что его пенис прислонился к гербу Беларуси

Источник материала: KYKY

Помните акцию «голого художника» Алексея Кузьмича в госгалерее, который обнаженным с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном члене протестовал против цензуры ? С того момента прошло уже почти два месяца, но история продолжается. Теперь мужчина из одного села Беларуси (название не смог расшифровать даже Кузьмич) требует возмездия за перфоманс. Об этом художник рассказал в Facebook.

«Акция «Министерство фалокультуры» снова задела чувства. На этот раз – жителя деревни не то Солоны, не то Срамоны – некого Ковалева. В общем, этот хомосапиенс, вооружившись линейкой и циркулем, пристально изучив видео и фото материалы (на акции вживую его, конечно, не было), провел исследование и пришел к выводу, что герб Республики Беларусь, находящийся на табличке Минкульта, оказался ровненько на том самом подлом месте, где должна была с обратной стороны, в то самое время и с особым цинизмом, прислоняться головка моего эрегированного полового члена.

В своем заявлении (к слову, отправленном во все возможные ведомства, кроме разве что администрации президента), этот человек просит для меня как можно более сурового наказания [в беседе с KYKY Кузьмич подтвердил, что мужчина запрашивал для художника тюремный срок – прим. KYKY]. Желательно расстрела, но чуть что и принудительное психиатрическое освидетельствование тоже неплохо будет.

Милиция с пониманием отнеслась к израненной сельской душе гражданина Ковалева, дав в награду моему искусству, вместо высшей меры, административное правонарушение, и, составив на меня протокол, направила дело в суд. Мои интересы в суде будет представлять адвокат Сергей Зикрацкий. Ну привет, суд, самый гуманный суд в мире», – написал Кузьмич.





Художника уже пытались привлечь к ответственности – из этого ничего не вышло

На Кузьмича подавали коллективную жалобу в милицию сотрудники Национального центра современного искусства, где и прошла акция. Но в заведении уголовного дела было отказано . В милиции заявили, что половые органы художника в ходе акции не оголялись, «исключительного цинизма» в его действиях не усмотрели, и общественный порядок не нарушался.