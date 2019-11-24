|
«Голого художника» предлагают посадить, потому что его пенис прислонился к гербу Беларуси
Источник материала: KYKY>
Помните акцию «голого художника» Алексея Кузьмича в госгалерее, который обнаженным с табличкой «Министерство культуры» на эрегированном члене
«Акция «Министерство фалокультуры» снова задела чувства. На этот раз – жителя деревни не то Солоны, не то Срамоны – некого Ковалева. В общем, этот хомосапиенс, вооружившись линейкой и циркулем, пристально изучив видео и фото материалы (на акции вживую его, конечно, не было), провел исследование и пришел к выводу, что герб Республики Беларусь, находящийся на табличке Минкульта, оказался ровненько на том самом подлом месте, где должна была с обратной стороны, в то самое время и с особым цинизмом, прислоняться головка моего эрегированного полового члена.
В своем заявлении (к слову, отправленном во все возможные ведомства, кроме разве что администрации президента), этот человек просит для меня как можно более сурового наказания [в беседе с KYKY Кузьмич подтвердил, что мужчина запрашивал для художника тюремный срок – прим. KYKY]. Желательно расстрела, но чуть что и принудительное психиатрическое освидетельствование тоже неплохо будет.
Милиция с пониманием отнеслась к израненной сельской душе гражданина Ковалева, дав в награду моему искусству, вместо высшей меры, административное правонарушение, и, составив на меня протокол, направила дело в суд. Мои интересы в суде будет представлять адвокат Сергей Зикрацкий. Ну привет, суд, самый гуманный суд в мире», – написал Кузьмич.
Художника уже пытались привлечь к ответственности – из этого ничего не вышло
На Кузьмича
|
Свежие газеты
Архив (Разное)