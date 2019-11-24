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Шок! В российской школе дети отравились газом - в больнице более 30 человек

25.11.2019 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свыше 30 человек, в том числе 29 детей, отравились газом в средней школе в Нижегородской области РФ, десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести

"В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, произошел выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от школы. Занятия в учебном заведении прекращены.
 
 
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Свыше 30 человек, в том числе 29 детей, отравились газом в средней школе в Нижегородской области РФ, десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести
 
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