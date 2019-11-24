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«У нас было 12 раз за ночь, звенел хрусталь на соседском серванте». Куда уходит секс в долгих отношениях
Источник материала: Tut.by
Автор журнала Men's Health и секс-блогер Арина Винтовкина написала интересный
Куда уходит секс в длительных отношениях?
По большому счету, тот ритм половой активности вообще слегка противоестествен в масштабе «жили долго и счастливо». И физически, и эмоционально, и как угодно выносить это годами сложновато. Поэтому люди неизбежно со временем перестают быть «фабриками», а снова становятся людьми.
Секс со временем меняется. Это факт.
Количественные показатели меняются. Но это, пожалуй, последнее, на что стоит ориентироваться. Они не говорят ни о чем (кроме того, что группа исследователей благополучно освоила грант, выданный на изучение той или иной темы).
Применительно к оптимальной частоте занятий сексом в паре, например, по мнению канадских ученых, счастливые пары занимаются сексом в среднем раз в неделю.
Я знаю толпу людей, которые закатят глаза — мол, это вообще ни о чем. И знаю другую толпу людей, которая сочтет это слишком утомительным и нецелесообразным, столько времени тратить на секс. И третью толпу, которая радостно кивнет: «О, у нас так».
Со временем меняется консистенция и текстура секса. Вместо одного — «страстного» — у нас появляется куча разных сексов, с разными оттенками и градиентами (проблема только в том, что романтизируется исключительно одна разновидность секса — та самая, когда под любовниками рвутся матрасы и звенит хрусталь в соседских сервантах).
Меняется его значение и место в нашей жизни.
«Мы не вылезали из кровати первые месяцы, потому что еще толком не умели говорить друг с другом. Поэтому занимались тем единственным, что у нас выходило неплохо», — забавно сформулировал один мой приятель.
Меняется то, как мы сами ощущаем себя внутри этого процесса. И лично я из той категории людей, которым нужно — сейчас будет грубое, но точное слово — «при****аться». Вчувствоваться в человека, обнулить свои прежние представления о том, что нравится людям в сексе, изобрести и обкатать рисунок нашего с ним собственного танца. Вот тут и начинает происходить магия.
И она происходит. И спустя 2 года в отношениях, и через 5, и через 10.
Главное — не оборачиваться назад, горюя о фантомных подвигах, и побольше времени уделять тому, что происходит с вами и между вами конкретно сейчас, конкретно в той точке отношений, где вы в этот момент находитесь.
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«У нас было 12 раз за ночь, звенел хрусталь на соседском серванте». Куда уходит секс в долгих отношениях
Автор журнала Men's Health и секс-блогер Арина Винтовкина написала интересный пост в инстаграме о том, что происходит с сексом в долгих отношениях. Делимся им, чтобы вы...
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