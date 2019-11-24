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«У нас было 12 раз за ночь, звенел хрусталь на соседском серванте». Куда уходит секс в долгих отношениях

25.11.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор журнала Men's Health и секс-блогер Арина Винтовкина написала интересный пост в инстаграме о том, что происходит с сексом в долгих отношениях. Делимся им, чтобы вы знали: с вами все в порядке.

Куда уходит секс в длительных отношениях?

Давайте по-честному. В большинстве случаев речь не о том, что он куда-то совсем уходит. А о том, что внутри зудит, чешется и повизгивает: «А раньше было по-другому…». Раньше — это в первые месяцы отношений, когда вы набрасывались друг на друга при каждом удобном и неудобном случае, забивали на работу, друзей, собственные интересы, лишь бы в очередной раз состыковаться гениталиями. И зудит не столько телесный голод, сколько желание вернуть те самые «показатели».

И мой первый и, пожалуй, главный совет: перестать сакрализировать и романтизировать пресловутое «как было раньше» и легендарные «12 раз за ночь» и, соответственно, перестать упиваться ощущением, что у вас охлаждение, регресс и упадок, раз теперь не 12, а 2.




Прикол в том, что секс первых месяцев (то, что мы обычно делаем друг с другом и в каких количествах) — это не норматив. Ни с какой стороны не норматив!
Считать этот этап вершиной вашей эротической карьеры, планкой, которую вы взяли и теперь не имеете права падать ниже нее, — это все равно что… Не знаю, как, например, решить: раз уж вы познакомились, когда у вас обоих была ангина, то нормальной температурой следует теперь считать 39,6, а не 36,6. И потом, выздоровев, вы приметесь натирать друг друга разогревающей мазью, сидеть на батарее, заворачивать в термоодеяла — короче, устраивать танцы с бубнами, лишь бы «как раньше».

Звучит абсурдно? Не намного абсурднее, чем замерять секс в длительных отношениях той же линейкой, что и секс первых месяцев.
Послушайте и посмотрите антрополога Хелен Фишер, она много пишет и говорит про «химию влюбленности». В частности, про то, что на этапе сближения люди слегка теряют свой человеческий облик и превращаются в мини-фабрики по производству ядерного гормонального коктейля. Мы, хотим того или нет, буквально сочимся дофамином, норадреналином и серотонином, которые заставляют нас вести себя, словно парочку сумчатых куниц в сезон спаривания.


По большому счету, тот ритм половой активности вообще слегка противоестествен в масштабе «жили долго и счастливо». И физически, и эмоционально, и как угодно выносить это годами сложновато. Поэтому люди неизбежно со временем перестают быть «фабриками», а снова становятся людьми.

Секс со временем меняется. Это факт.

Количественные показатели меняются. Но это, пожалуй, последнее, на что стоит ориентироваться. Они не говорят ни о чем (кроме того, что группа исследователей благополучно освоила грант, выданный на изучение той или иной темы).

Применительно к оптимальной частоте занятий сексом в паре, например, по мнению канадских ученых, счастливые пары занимаются сексом в среднем раз в неделю.

Я знаю толпу людей, которые закатят глаза — мол, это вообще ни о чем. И знаю другую толпу людей, которая сочтет это слишком утомительным и нецелесообразным, столько времени тратить на секс. И третью толпу, которая радостно кивнет: «О, у нас так».

Со временем меняется консистенция и текстура секса. Вместо одного — «страстного» — у нас появляется куча разных сексов, с разными оттенками и градиентами (проблема только в том, что романтизируется исключительно одна разновидность секса — та самая, когда под любовниками рвутся матрасы и звенит хрусталь в соседских сервантах).

Меняется его значение и место в нашей жизни.


«Мы не вылезали из кровати первые месяцы, потому что еще толком не умели говорить друг с другом. Поэтому занимались тем единственным, что у нас выходило неплохо», — забавно сформулировал один мой приятель.

Меняется то, как мы сами ощущаем себя внутри этого процесса. И лично я из той категории людей, которым нужно — сейчас будет грубое, но точное слово — «при****аться». Вчувствоваться в человека, обнулить свои прежние представления о том, что нравится людям в сексе, изобрести и обкатать рисунок нашего с ним собственного танца. Вот тут и начинает происходить магия.

И она происходит. И спустя 2 года в отношениях, и через 5, и через 10.

Главное — не оборачиваться назад, горюя о фантомных подвигах, и побольше времени уделять тому, что происходит с вами и между вами конкретно сейчас, конкретно в той точке отношений, где вы в этот момент находитесь.

 
 
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Автор журнала Men's Health и секс-блогер Арина Винтовкина написала интересный пост в инстаграме о том, что происходит с сексом в долгих отношениях. Делимся им, чтобы вы...
 
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