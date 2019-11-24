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Минчан зовут на общественное обсуждение территории, где построят новый китайский стадион
Источник материала: Tut.by
Минчан
Реализовывать проект на этой территории планируют до 2030 года, но первоначальные планы должны осуществить намного раньше. До 2023 будет построен Минске дешево обойдутся бюджету">китайский «Национальный футбольный стадион» и отреконструирован существующий рядом «Трактор». Также в этот период для спортивных объектов возведут паркинг.
В эти первоначальные планы входит также строительство дома с подземным гаражом-стоянкой на месте здания по Партизанскому проспекту, 71Б, завершение реконструкции объекта ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис», трансформация территории ОАО «Минскдрев» под территорию для размещения общественной застройки административно-делового назначения.
До 2030 года ПДП включает реконструкцию Парка имени 50-летия Великого Октября, а также реконструкцию детского сада № 13.
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План развития этого участка включает возведение китайского стадиона, реконструкции «Трактора», строительство паркинга для спортивных объектов.
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