Минчан зовут на общественное обсуждение территории, где построят новый китайский стадион

Источник материала: Tut.by

Минчан зовут принять участие в обсуждении проекта детального планирования (ПДП) территории в границах улиц Долгобродская — Партизанский проспект — улица Ванеева. Градостроительный план развития этого участка включает возведение «Национального футбольного стадиона», реконструкцию «Трактора», строительство паркинга для спортивных объектов.





Реализовывать проект на этой территории планируют до 2030 года, но первоначальные планы должны осуществить намного раньше. До 2023 будет построен Минске дешево обойдутся бюджету">китайский «Национальный футбольный стадион» и отреконструирован существующий рядом «Трактор». Также в этот период для спортивных объектов возведут паркинг.

В эти первоначальные планы входит также строительство дома с подземным гаражом-стоянкой на месте здания по Партизанскому проспекту, 71Б, завершение реконструкции объекта ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис», трансформация территории ОАО «Минскдрев» под территорию для размещения общественной застройки административно-делового назначения.

До 2030 года ПДП включает реконструкцию Парка имени 50-летия Великого Октября, а также реконструкцию детского сада № 13.

Общественное обсуждение пройдет с 2 по 26 декабря в форме работы комиссии. Презентация материалов состоится 12 декабря в 18.30 в здании университета Минского филиала БТЭУ ПК по адресу: Партизанский проспект, 73.