Защитник «Флориды» лишился девяти зубов после попадания шайбы, но вернулся на лед

Источник материала: Tut.by

Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» получил неприятное повреждение. Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на News Yahoo.

Сразу после инцидента Яндл отправился в раздевалку. Но, несмотря на серьезный удар, защитник вернулся на лед в третьем периоде. Также он принял участие в следующем матче своей команды с «Баффало Сэйбрз». Этот матч стал для Яндла уже 821-м подряд в НХЛ, что является самой длинной серией для игроков лиги из числа действующих хоккеистов.

На следующее утро после матча с «Каролиной» Яндлу сделали операцию на зубах. Она прошла успешно, в итоге 33-летний защитник смог продолжить выступление без каких-либо ограничений.