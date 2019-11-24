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В Швеции сменили официальное название Беларуси
25.11.2019 13:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Швеции изменено официальное название Беларуси: теперь будет использоваться наименование Belarus, а не Vitryssland по информации Twitter-аккаунта посла Беларуси в Швеции Дмитрия МИРОНЧИКА.
— Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Ліндэ і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы! —
Анн Линде
Заявление было сделано накануне рабочего
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