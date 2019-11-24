В Швеции сменили официальное название Беларуси

В Швеции изменено официальное название Беларуси: теперь будет использоваться наименование Belarus, а не Vitryssland по информации Twitter-аккаунта посла Беларуси в Швеции Дмитрия МИРОНЧИКА.

— Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Ліндэ і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы! — написал Мирончик, отвечая на твит главы шведского ведомства.

Анн Линде сообщила : «Министерство иностранных дел Швеции переходит к использованию наименования «Беларусь» вместо «Белая Россия». Мы делаем это для того, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны».

Заявление было сделано накануне рабочего визита Анн Линде в Беларусь.