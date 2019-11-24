Швеция переименовала Беларусь в своих официальных документах

Источник материала: Ежедневник



фото: mediabrest.by

Страна отказалась от официального использования названия Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белая Россия».

Отныне Беларусь будет называться в официальных документах Швеции Belarus. Это решение является шагом навстречу гражданскому обществу Беларуси и белорусской диаспоре в Швеции, заявило Министерство иностранных дел королевства.

Сегодня, напомним , проходит встреча министра иностранных дел Швеции Анн Линде с президентом Беларуси Александром Лукашенко.