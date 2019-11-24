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Швеция переименовала Беларусь в своих официальных документах
25.11.2019 13:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mediabrest.by
Страна отказалась от официального использования названия Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белая Россия».
Отныне Беларусь будет называться в официальных документах Швеции Belarus. Это решение является шагом навстречу гражданскому обществу Беларуси и белорусской диаспоре в Швеции, заявило Министерство иностранных дел королевства.
Сегодня, напомним
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Страна отказалась от официального использования названия Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белая Россия».
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