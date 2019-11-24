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Швеция переименовала Беларусь в своих официальных документах

25.11.2019 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Швеция переименовала Беларусь в своих официальных документах

фото: mediabrest.by

Страна отказалась от официального использования названия Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белая Россия».

Отныне Беларусь будет называться в официальных документах Швеции Belarus. Это решение является шагом навстречу гражданскому обществу Беларуси и белорусской диаспоре в Швеции, заявило Министерство иностранных дел королевства.

Сегодня, напомним, проходит встреча министра иностранных дел Швеции Анн Линде с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

 
 
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Страна отказалась от официального использования названия Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белая Россия».
 
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