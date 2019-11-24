Источник материала: Газета Авангард

Уваровичская средняя школа присоединилась к декаде «Образование в интересах устойчивого развития», проводимой ассоциацией «Образование для устойчивого развития».





Учащиеся и педагоги учреждения образования провели ряд интересных, а главное – полезных мероприятий. Так, прошли встречи с представителями местной вертикали власти и активистами общественного движения городского поселка, круглый стол «Как прекрасен чистый мир». Проведены акции «Поздравляем пожилых и душою молодых», «Собери и приумножь» по сбору семян однолетних декоративных растений с клумбы школьного двора, «Собери макулатуру – спаси дерево!», «Подари цветок поселку», «Утилизация», «Подари радость многодетной семье», «Знай свои цели!», «Обустроим малую родину» и многие другие. Одним словом, скучать и расслабляться ребятам и учителям было некогда: каждый стремился внести посильную лепту в общее дело и оставить свой пусть и небольшой, но важный след в истории своего населенного пункта, а значит, и страны в целом.

– Одной из важнейших задач устойчивого развития является качество современного образования. Одно из направлений в ее достижении – создание таких условий, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию. Учитывая это, мы ищем новые формы организации образовательного процесса и повышения мотивации детей учиться, – рассказал директор Уваровичской средней школы Александр Концевенко.

Это интересно

• Ассоциация «Образование для устойчивого развития» – некоммерческое объединение юридических лиц, зарегистрированное Минским горисполкомом 2 июля 2014 года.

• Данное объединение – официальный представитель в Республике Беларусь Международной инициативы «Хартия Земли» и Центра ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития.

• Ассоциация «Образование для устойчивого развития» объединяет более 100 учреждений образования со всех уголков Беларуси. Гомельская область представлена двумя учреждениями: Уваровичской средней школой и гимназией г. Ветка.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива Уваровичской средней школы