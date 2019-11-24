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Двухэтажки вдоль Кижеватова снесут. Под бульдозер частично попадет и частный сектор

25.11.2019 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Улицу Кижеватова ожидают большие перемены — вдоль этой городской магистрали планируют возвести кварталы высокоплотной жилой застройки. Примыкающий к ней «одноэтажный» район частично снесут, вместо огородов у реки Лошица появятся таунхаусы и новые коттеджи. Всего под бульдозер планируют пустить 62 усадебных дома и 15 послевоенных двухэтажек. Планируется, что население района вырастет в два раза — с 4,7 тысячи до 9,4 тысячи человек.

Корректировки проекта детального планирования касаются усадебной застройки района Курасовщина, ограниченной улицами Брестская, Кижеватова и поймой реки Лошица. Территория проектирования — 94,1 га. Согласно планам градостроителей, реализация проекта позволит увеличить жилфонд с нынешних 113,3 тысячи м2 до 256,1 тысячи м2.

Новое многоквартирное жилищное строительство планируется в основном вдоль улицы Кижеватова. Сейчас здесь находятся 15 двухэтажных домов. Их планируют снести.

Еще один квартал с высокоплотной многоэтажной застройкой появится вдоль улицы Проектируемая № 1 (район 3-го переулка Зубачева).


Фото: okt.minsk.gov.by

В усадебных кварталах, застроенных преимущественно капитальными жилыми домами, предусматривается реконструкция с доведением застройки до нормативных параметров, соответствующих усадебной среднеплотной застройке городского типа.

Для реализации проектных решений предусмотрен снос жилищного фонда. Общее количество сносимых усадебных домов — 62.

На свободных от застройки и неэффективно используемых территориях (речь идет об участках, занятых под огороды) должна появиться новая коттеджная застройка. Территорию поделят на участки и выставят на аукцион. Объем усадебного фонда увеличится с 63,9 тысячи м2 до 80,2 тысячи м2.

С ростом населения района проект предусматривает создание инфраструктуры — появится школа с бассейном, детский сад и другие объекты.

Подробнее о планах градостроителей расскажут авторы корректировок ПДП во время презентации проекта 27 ноября 2019 года в 17.00 в здании администрации Октябрьского района (ул. Чкалова, 6, 2-й этаж, зал заседаний).

 
 
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Новые планы градостроителей в Курасовщине - снесут 15 двухэтажек и 65 частных домов.
 
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