Илон Маск появился в новом сезоне «Рика и Морти». И снова доказал, что может в иронию

Источник материала: Tut.by

Илон Маск в очередной раз доказал, что с иронией у него полный порядок. Глава Tesla появился в необычном образе в третьем эпизоде нового сезона научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти» и озвучил пародию на самого себя.





Мультверсию изобретателя в четвертом сезоне «Рика и Морти» зовут Илон Таск (Elon Tusk). В анимации он стал руководителем компании под названием Tuskla, а еще у него выросли бивни (просто tusk в переводе с английского — «бивень»).

Это могло бы быть очередным стебом создателей сериала, но нет: в феврале 2019-го Маск действительно переименовал свой аккаунт в Twitter в «Илона Таска». Белорусу это может быть не очень понятным, а в Америке все знают, что это очередной мем весельчака Маска и что он просто дурачился.

Кстати, изобретатель еще в 2017 году признавался в любви шоу «Рик и Морти». Если доверяете его вкусу, то четыре сезона отборного трэша в озвучке Сыендука вас уже ждут.

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