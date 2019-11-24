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Доходы упали. Зачем Национальный банк меняет ставку рефинансирования

25.11.2019 13:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Доходы упали. Зачем Национальный банк меняет ставку рефинансирования
Фото из открытых источников
  • Открыл в банке депозит в белорусских рублях. Процентная ставка по нему привязана к ставке рефинансирования, которую периодически снижают. Когда это происходит, падает доход по депозиту - мой и сотен тысяч таких же вкладчиков. Не понимаю, почему людям не дают заработать? А. Олёхин, Минск

Потому что низкая ставка рефинансирования (СР) более выгодна для экономики страны в целом. А чем лучше идут дела в экономике, тем выше зарплаты, пенсии и т. д.

- Снижение и повышение ставки рефинансирования (в некоторых финансовых системах она называется процентной ставкой) - это прерогатива Национального банка. На рыночном языке повышение ставки называется ужесточением монетарной политики. Соответственно, когда ставка снижается, это смягчение политики, - рассказал «АиФ» финансовый консультант Михаил ГРАЧЁВ.

Изменяя СР, Нацбанк делает ликвидность, или по простому - деньги, более или менее доступными для финансовой системы государства, основу которой составляют реальный сектор и банковские структуры.

Через банки деньги попадают к бизнесменам и обычным людям с помощью кредитов или благодаря другим финансовым механизмам, например, на аукционной основе.

От ставки Нацбанка коммерческие банки отталкиваются при определении ставок своих продуктов, в первую очередь депозитов и кредитов.

Доходы упали. Зачем Национальный банк меняет ставку рефинансирования Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых

Курс - на снижение

- Сейчас политика Нацбанка направлена на смягчение, это соответствует мировому тренду. Подавляющее большинство национальных регуляторов идут по такому же пути. Это связано с замедлением мировой экономики. Если понизить ставку, деньги становятся более доступными, что в теории должно привести к разогреву экономических показателей. Хотя по факту это работает не всегда. Например, в еврозоне ставка уже много лет составляет 0,00%, но существенного роста не наблюдается.

Было время, когда в Беларуси СР достигала и 50% годовых, и даже больше. Владельцы депозитов получали большие прибыли. Однако одновременно с ростом процентных ставок по вкладам выросли и ставки по кредитам. В экономике всё взаимосвязано. Закредитованные предприятия оказались в тяжелой ситуации: как выплачивать гигантские проценты?

В свою очередь и физические лица не рисковали брать потребительские кредиты на покупку нужных в быту товаров, таких как холодильники, телевизоры, свч-печи и т. д. Всё это в совокупности приводило к падению спроса, замедлению производства.

- На бытовом уровне понижение СР приводит к снижению ставок по кредитам. В конечном итоге растет потребление, что, в свою очередь, двигает экономику вперед.

Доходы упали. Зачем Национальный банк меняет ставку рефинансирования
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От вкладов к облигациям

Доходы упали. Зачем Национальный банк меняет ставку рефинансирования Какие сейчас ставки по вкладам в рублях и долларах?
Когда снижаются доходы по депозитам в белорусских рублях (вклады в иностранной валюте уже несколько лет на низких значениях, которые не перекрывают уровня инфляции), люди начинают искать новые возможности выгодно «пристроить» свои деньги. Какие существуют альтернативные финансовые инструменты с высокой доходностью?

- Например, можно говорить о рынке облигаций. Это уже выводит деньги населения на вторичный рынок.

В любом случае, утверждает эксперт, очередное понижение СР до 9% (актуальна с 20 ноября 2019 года) свидетельствует о стабильности финансовой системы Беларуси, которая достигнута в последние четыре года.

- Высока вероятность, что значение инфляции в 5,00%, которое запланировано по итогам года, белорусской экономикой будет достигнуто.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Потому что низкая ставка рефинансирования (СР) более выгодна для экономики страны в целом. А чем лучше идут дела в экономике, тем выше зарплаты, пенсии и т. д.
 
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