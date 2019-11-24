У белорусов выросли траты в магазинах и на рынках. Сколько денег оставляет в день один покупатель

Источник материала: Tut.by

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения январе-октябре этого года составил 14 рублей, сообщает Белстат. Столько денег тратит в день на покупки среднестатистический белорус. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 12,8 рубля. Этот показатель отличается по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Гродненской области, к примеру, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения январе-октябре этого года составил составил 13,1 рубля (год назад — 12,1 рубля), Брестской — 11,8 рубля (год назад — 10,7 рубля), а в Могилевской — 10,9 рубля (год назад — 10,1 рубля).

В целом по стране за 10 месяцев этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках выросли на 6,4% к аналогичному периоду 2018-го.

Розничный товарооборот организаций торговли в январе-июне составил 36,7 миллиарда рублей.

Больше денег белорусы стали также тратить и ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общественного питания в первом полугодии составил 2,4 миллиарда рублей. Это на 6,9% больше в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2018 года.