|
В Беларуси закупят 2 440 музыкальных инструментов для школ
25.11.2019 13:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом говорится в
До 10,2 % сокращен целевой показатель по доле отремонтированных и восстановленных музыкальных инструментов. Ранее он был 17,3 %. Также внесены корректировки в нормы финансового обеспечения.
Мероприятия программы «Культура Беларуси» финансируются как из республиканских средств, так и за счет собственного бюджета местных организаций. Согласно новой редакции документа, общий объем средств, необходимых для реализации госпрограммы, составляет 3 млрд 107,5 млн рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В учреждениях культуры и образования пополнится инвентарь до начала 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)