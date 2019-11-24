В Беларуси закупят 2 440 музыкальных инструментов для школ

Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 20 ноября 2019 г. № 776, которое предусматривает изменения в госпрограмму «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы. Согласно документу, до начала следующего года необходимо закупить не менее 2 440 предметов для обновления фонда организаций (в предыдущей редакции речь шла о 2 120).

До 10,2 % сокращен целевой показатель по доле отремонтированных и восстановленных музыкальных инструментов. Ранее он был 17,3 %. Также внесены корректировки в нормы финансового обеспечения.

Мероприятия программы «Культура Беларуси» финансируются как из республиканских средств, так и за счет собственного бюджета местных организаций. Согласно новой редакции документа, общий объем средств, необходимых для реализации госпрограммы, составляет 3 млрд 107,5 млн рублей.