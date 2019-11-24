Государство продает свои акции Клецкой швейной фабрики

Источник материала: Ежедневник



фото: geran.ru

Акции будут выставлены на аукцион Белорусской валютно-фондовой биржи.

Торги назначены на 24 декабря 2019 года, сообщили в Госкомитете по имуществу. Всего на продажу выставляется 18,0837% уставного фонда или 13149 акций, что равно всей доле государства в уставном фонде общества. Начальная цена продажи акций – 88887,24 рубля.