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Государство продает свои акции Клецкой швейной фабрики
25.11.2019 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: geran.ru
Акции будут выставлены на аукцион Белорусской валютно-фондовой биржи.
Торги назначены на 24 декабря 2019 года, сообщили в Госкомитете по имуществу. Всего на продажу выставляется 18,0837% уставного фонда или 13149 акций, что равно всей доле государства в уставном фонде общества. Начальная цена продажи акций – 88887,24 рубля.
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Акции будут выставлены на аукцион Белорусской валютно-фондовой биржи.
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