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Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.
Опыт ЕС интересен нашей стране по многим позициям. Так, глава государства пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики. Немало общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси очень много общего с вашими государствами, государствами Северной Европы. Нас связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах.
Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях.
Серьезные перспективы имеет сотрудничество в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии.
С министром иностранных дел Финляндии Александр Лукашенко встречается во второй раз. В 2008 году Александр Стубб был в Минске в статусе председателя ОБСЕ. А вот визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь первый. В отношениях двух стран были и непростые периоды, но они в прошлом. А потому сегодняшняя встреча должна придать новый импульс развитию сотрудничества Беларуси со всей Северной Европой.
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Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24...
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