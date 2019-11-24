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Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

25.11.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.

Опыт ЕС интересен нашей стране по многим позициям. Так, глава государства пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики. Немало общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности.

Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Госпожа Линде, уважаемый господин Хаависто, искренне рад приветствовать вас здесь, в Минске. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех вас с новым назначением и пожелать успехов на весьма ответственном внешнеполитическом поприще. Очень хорошо, что ваш визит проходит сейчас, по окончании наших парламентских выборов.

В Беларуси очень много общего с вашими государствами, государствами Северной Европы. Нас связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах.

Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях.

Серьезные перспективы имеет сотрудничество в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Применение ваших технологий и привлечение инвестиций в белорусские производства будет выгодно для всех участников. Благодаря удобному транспортному сообщению есть возможность поставлять произведенную в Беларуси продукцию на рынки Европы и Азии.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции с визитом в Минске: какие мероприятия запланированы

Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

С министром иностранных дел Финляндии Александр Лукашенко встречается во второй раз. В 2008 году Александр Стубб был в Минске в статусе председателя ОБСЕ. А вот визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь первый. В отношениях двух стран были и непростые периоды, но они в прошлом. А потому сегодняшняя встреча должна придать новый импульс развитию сотрудничества Беларуси со всей Северной Европой.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анн Линде, Пекка Хаависто
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24...
 
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