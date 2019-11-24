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Под водой, на воде, на суше и в воздухе. В «Чижовка-Арене» покажут новое цирковое шоу

25.11.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цирк на воде «Тайны Атлантиды» приглашает на показы 29 и 30 декабря в «Чижовка-Арену». Программа рассчитана на всю семью.


Фото предоставлено организаторами

Такого цирка вы еще не видели: лучшие цирковые артисты международного класса будут удивлять минчан под водой, на воде, на суше и в воздухе. Если конкретнее, в 120-ти тоннах воды, в обрамлении свето-музыкальных фонтанов, самый большой из которых достигает 24-х метров в высоту.

Вы же знаете, что Атлантида — мифический остров-государство? Его жители разозлили древних богов своим высокомерием, и остров ушел под воду вместе со всеми существами, населявшими его. С тем пор ходят легенды про богатства и невероятные знания, хранящиеся на дне Океана. Многие путешественники пытались добыть их, но отыскать место обитания Атлантов не так уж и просто. Вход в волшебный город охраняют древние и могучие чудовища.

И вот храбрые клоуны решаются испытать судьбу и отправляются на поиски Атлантиды. Что же ждет их в подводном городе? Чудеса? Сирены? Мифические существа? Смогут ли клоуны найти потерянный город? Все это вы узнаете в новогодней цирковой программе «Тайны Атлантиды».

Здесь вас встретят очаровательные русалки, дрессированный медведь, тигр и морской котик. Вы станете свидетелем рождения чуда в иллюзион-аттракционе с трюками лучших иллюзионистов мира, для вас выступят канатоходцы старейшей цирковой династии. Ну и куда без Деда Мороза и Снегурочки?

Когда: 29 и 30 декабря, несколько сеансов в день

Где:

Сколько: от 12 рублей

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Цирк на воде «Тайны Атлантиды» приглашает на показы 29 и 30 декабря в «Чижовка-Арену». Программа рассчитана на всю семью.
 
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