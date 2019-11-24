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ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины

Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части.

 Госавтоинспекция рекомендует не дожидаться 1 декабря и уже переобувать авто в зимние шины, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

«ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины. Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут преодолеть все трудности зимней дороги», — отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначать себясветовозвращающими элементами.

Госавтоинспекция с 27 ноября по 4 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!». Она проводится для профилактики зимних ДТП и для пропаганды использования зимних шин.

Во время акции 29 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой. «Будет организована широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ и среди автовладельцев. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, где напомнят о необходимости с 1 декабря использовать зимние шины, о правилах безопасного участия в дорожном движении зимой. А с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды — проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации», — рассказали в ГАИ.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

https://www.belta.by

 
 
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Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части.  Госавтоинспекция рекомендует не дожидаться 1 декабря и уже...
 
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