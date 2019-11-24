Депутат: поправки о повышении доступности медпомощи поступят в парламент в ближайшее время

Источник материала: Вороновская газета





В ближайших планах профильной комиссии — завершить подготовку ко второму чтению поправок в закон о лекарствах.

Изменения в закон «О здравоохранении» поступят в Палату представителей в ближайшее время, не исключено, что до конца 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

Людмила Макарина-Кибак продолжит работу в Палате представителей седьмого созыва. Ближайшие планы связаны с подготовкой ряда законопроектов. «Скоро, возможно, до конца года, должны поступить поправки в закон о здравоохранении. Ждем поступления законопроекта о внесении изменений в закон о туризме», — рассказала парламентарий. Она отметила, что депутаты вместе с авторами законопроектов уже успели немало над ними поработать.

Кроме того, в ближайших планах профильной комиссии — завершить подготовку ко второму чтению поправок в закон о лекарствах. Парламентарий также рассчитывает, что седьмой созыв будет рассматривать и принимать изменения в семейной молодежной политике.

Что касается работы в округе, то на первом месте у Людмилы Макариной-Кибак вопросы, связанные с 15-й городской поликлиникой Минска. В свое время началу строительства ее нового здания содействовала и парламентарий. «Стройка началась. Сейчас обсуждаются вопросы комплектации специалистами, особенно узкого профиля», — пояснила депутат.

Как сообщалось, поправки в закон «О здравоохранении» направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи, защиту прав пациентов, в том числе защиту персональных данных и информации о состоянии здоровья, создание системы управления качеством медпомощи. Так, вводится новый вид медицинской экспертизы — качества медицинской помощи. Кроме того, вносятся изменения, уточняющие право постоянно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное медицинское обслуживание. Предусматривается также включение в государственную систему здравоохранения университетских клиник. Проектом закона вводится процедура аккредитации государственных организаций здравоохранения. В отдельной главе будут урегулированы вопросы информационного обеспечения в области здравоохранения.

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