|
Депутат: поправки о повышении доступности медпомощи поступят в парламент в ближайшее время
25.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В ближайших планах профильной комиссии — завершить подготовку ко второму чтению поправок в закон о лекарствах.
Изменения в закон «О здравоохранении» поступят в Палату представителей в ближайшее время, не исключено, что до конца 2019 года. Об этом корреспонденту
Людмила Макарина-Кибак продолжит работу в Палате представителей седьмого созыва. Ближайшие планы связаны с подготовкой ряда законопроектов. «Скоро, возможно, до конца года, должны поступить поправки в закон о здравоохранении. Ждем поступления законопроекта о внесении изменений в закон о туризме», — рассказала парламентарий. Она отметила, что депутаты вместе с авторами законопроектов уже успели немало над ними поработать.
Кроме того, в ближайших планах профильной комиссии — завершить подготовку ко второму чтению поправок в закон о лекарствах. Парламентарий также рассчитывает, что седьмой созыв будет рассматривать и принимать изменения в семейной молодежной политике.
Что касается работы в округе, то на первом месте у Людмилы Макариной-Кибак вопросы, связанные с 15-й городской поликлиникой Минска. В свое время началу строительства ее нового здания содействовала и парламентарий. «Стройка началась. Сейчас обсуждаются вопросы комплектации специалистами, особенно узкого профиля», — пояснила депутат.
Как сообщалось, поправки в закон «О здравоохранении» направлены на повышение качества и доступности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайших планах профильной комиссии — завершить подготовку ко второму чтению поправок в закон о лекарствах. Изменения в закон «О здравоохранении» поступят в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)