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Больше на 9%. В пунктах пропуска сотрудники таможни фиксируют увеличение потоков большегрузов
25.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
К концу календарного года традиционно увеличивается следующий через таможенную границу ЕАЭС грузопоток, что связано с намерениями участников ВЭД выполнить свои договорные обязанности, запланированные на текущий год.
Такое увеличение зафиксировано Гродненской региональной таможней уже в минувшие выходные. Количество грузового транспорта, проследовавшего через
Более 70% грузового транспорта пересекло границу через пункты пропуска «Брузги», «Каменный Лог» и «Берестовица».
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К концу календарного года традиционно увеличивается следующий через таможенную границу ЕАЭС грузопоток, что связано с намерениями участников ВЭД выполнить свои...
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