Больше на 9%. В пунктах пропуска сотрудники таможни фиксируют увеличение потоков большегрузов

Источник материала: Вороновская газета





К концу календарного года традиционно увеличивается следующий через таможенную границу ЕАЭС грузопоток, что связано с намерениями участников ВЭД выполнить свои договорные обязанности, запланированные на текущий год.

Такое увеличение зафиксировано Гродненской региональной таможней уже в минувшие выходные. Количество грузового транспорта, проследовавшего через пункты пропуска таможни с 22 по 24 ноября, увеличилось более чем на 9% по отношению к аналогичному периоду предыдущей недели и составило свыше 11 тыс. большегрузов.

Более 70% грузового транспорта пересекло границу через пункты пропуска «Брузги», «Каменный Лог» и «Берестовица».

Юлия Романюк, официальный представитель Гродненской региональной таможни https://grodnonews.by