В доме Гитлера откроют полицейский участок, чтобы прекратить паломничество неонацистов

Источник материала: Tut.by

В доме, в котором родился Адольф Гитлер откроют полицейский участок. Так власти Австрии пытаются прекратить паломничество неонацистов в город в Браунау, пишет The Guardian.

Министерство внутренних дел Австрии объявило, что дом в Браунау, в котором 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер, будет отдан под в полицейский участок. Власти таким образом хотят избежать превращение территории в место паломничества неонацистов.

«Использование дома полицией должно дать четкий сигнал о том, что это здание никогда не станет местом почтения памяти нацизма», — заявил министр внутренних дел Вольфганг Песчорн.



Фото: Thomas Ledl

Правительство изъяло желтый дом в Браунау на границе с Германией в 2016 году. Почти сто лет им владела семья Герлинде Поммер, с которой долго велись переговоры в суде. В этом году суд постановил выплатить владелице компенсацию в размере 810 тысяч евро. Власти рассчитывали на меньшую сумма, а хозяйка изначально запрашивала около 1,5 миллиона евро.

С 1970-х годов Поммер сдавала в аренду имущество площадью 800 квадратных метров, в котором также есть несколько гаражей и парковочных мест, расположенных за главным зданием. Правительство платило ей около 4800 евро в месяц и использовало его как центр для людей с ограниченными возможностями.



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Но это соглашение распалось в 2011 году, когда Поммер отказалась выполнять необходимые ремонтные работы, а также отказалась продавать его.

С тех пор здание пустовало.

Гитлер с семьей прожил в этом доме только до трехлетнего возраста. Однако место его рождения продолжает привлекать сторонников со всего мира. Каждый год в день рождения Гитлера возле здания проходит митинг антифашистов.

Возле дома установлен мемориальный камень против войны и фашизма. «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь. Миллионы погибших просят нас об этом».

В какой-то момент министерство внутренних дел настаивало на его сносе, но против этого плана выступили политики и историки.

В этом месяце власти обещают запустить архитектурный конкурс на реконструкцию здания. Участники должны представить пространственную и функциональную концепцию для использования здания под нужды полиции. Лучший проект жюри выберет в первой половине следующего года.