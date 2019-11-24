ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В доме Гитлера откроют полицейский участок, чтобы прекратить паломничество неонацистов

25.11.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В доме, в котором родился Адольф Гитлер откроют полицейский участок. Так власти Австрии пытаются прекратить паломничество неонацистов в город в Браунау, пишет The Guardian.

Министерство внутренних дел Австрии объявило, что дом в Браунау, в котором 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер, будет отдан под в полицейский участок. Власти таким образом хотят избежать превращение территории в место паломничества неонацистов.

«Использование дома полицией должно дать четкий сигнал о том, что это здание никогда не станет местом почтения памяти нацизма», — заявил министр внутренних дел Вольфганг Песчорн.


Фото: Thomas Ledl

Правительство изъяло желтый дом в Браунау на границе с Германией в 2016 году. Почти сто лет им владела семья Герлинде Поммер, с которой долго велись переговоры в суде. В этом году суд постановил выплатить владелице компенсацию в размере 810 тысяч евро. Власти рассчитывали на меньшую сумма, а хозяйка изначально запрашивала около 1,5 миллиона евро.

С 1970-х годов Поммер сдавала в аренду имущество площадью 800 квадратных метров, в котором также есть несколько гаражей и парковочных мест, расположенных за главным зданием. Правительство платило ей около 4800 евро в месяц и использовало его как центр для людей с ограниченными возможностями.


wikipedia.org

Но это соглашение распалось в 2011 году, когда Поммер отказалась выполнять необходимые ремонтные работы, а также отказалась продавать его.

С тех пор здание пустовало.

Гитлер с семьей прожил в этом доме только до трехлетнего возраста. Однако место его рождения продолжает привлекать сторонников со всего мира. Каждый год в день рождения Гитлера возле здания проходит митинг антифашистов.

Возле дома установлен мемориальный камень против войны и фашизма. «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь. Миллионы погибших просят нас об этом».

В какой-то момент министерство внутренних дел настаивало на его сносе, но против этого плана выступили политики и историки.

В этом месяце власти обещают запустить архитектурный конкурс на реконструкцию здания. Участники должны представить пространственную и функциональную концепцию для использования здания под нужды полиции. Лучший проект жюри выберет в первой половине следующего года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме, в котором родился Адольф Гитлер откроют полицейский участок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые найдена гигантская тройная черная дыра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика